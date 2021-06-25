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Радио Аврора 24.06.2021

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Америка и шесть шестёрок

Добрый день уважаемые зрители. В студии информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчикова и с нами на связи публицист Анатолий Александрович Вассерман.
Анатолий Александрович, рада Вас приветствовать.

Здравствуйте.

Какие важные события произошедшие в России и в мире за последнее время Вы для себя отметили?

Лично для меня пожалуй, важнейшим событием стало официальное назначение выборов. В связи с чем я кстати оказываюсь резко ограничен в возможностях своих высказываний. Тема выборов теперь для меня начисто исключена из сферы комментирования, поскольку я сам баллотируюсь. Ну а из международных событий ничего сопоставимого по значению со встречами президента Байдена в общем-то не было. У него было несколько встреч: в Большой Семёрке, в НАТО, общение с главами государств ЕС и как вишенка на торте встреча с президентом Российской Федерации. Правда там у него мало что получилось. На нас где сядешь, там и слезешь. А вот прогнуть под себя западных подельников ему в общем-то удалось не плохо. Тут и новая доктрина НАТО, где официально провозглашена враждебность к Китаю и к Российской Федерации. Тут и готовность значительной части “коллективного Запада” участвовать в дальнейших акциях причиняющих этому самому “коллективному Западу” изрядный ущерб. Зато позволяющих, конкретно Соединённым Государствам Америки занять положение царя горы. В общем он неплохо преуспел в добыче себе выгод за чужой счёт. Ну, собственно встречу с президентом Российской Федерации тоже постарались представить, как американскую победу. Но это не реально. Реальной там победы не было и не предвидеться. Вот это пожалуй главное.

А вот если мы остановимся на встрече Байдена и Путина. Большинству показалось, что наступила даже оттепель в наших отношениях. Общее отношение встречи было позитивным. Пресс-конференции президентов Соединённых Государств Америки и России после, носили такой позитивный характер. А потом Псаки заявляет о том, что они готовят новый пакет санкций и никаких изменений данная встреча за собой не несла. Как нам на это реагировать? Никакого диалога у нас получается в итоге не сложилось?

А что, мог сложиться диалог? Байдену действительно была остро необходима встреча с Путиным. И чем скорее тем лучше…

Источник: https://vassermans.ru/avrora/radio-avrora-24-06-2021/
Метки: аврора, джо байден, пашинян, Путин
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