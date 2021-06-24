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Пророчества сбываются. Аслан Уарзиаты

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Магические квадраты что это.

1. Произошел "Конец времен" (учений). Мы уже во времени экзамена, из которого одни родятся в Вечность, а другие вернутся в прах, вместе с "хатами с краю".
2. Третий Храм уже построен на Земле, в котором сошлись пятерки, а значит приход Мессии близок.
3. Роль России во дни экзамена нашему миру.
4. Открыт запечатанный тысячи лет дар освобождения подсознания от влияния падших. Без него Россия погибнет, а получив дар, обретет великую силу.
5. Открывшийся нашему миру шанс избежать "кувырка Земли". 6. Времени у шанса немного. На то и экзамен нашему миру. Во дни экзамена каждый поступит по сути своей, и каждый получит по сути своей, в Судный День. 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5s4WOZermo4
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