Пророчества сбываются. Аслан Уарзиаты
Магические квадраты что это.
1. Произошел "Конец времен" (учений). Мы уже во времени экзамена, из которого одни родятся в Вечность, а другие вернутся в прах, вместе с "хатами с краю".
2. Третий Храм уже построен на Земле, в котором сошлись пятерки, а значит приход Мессии близок.
3. Роль России во дни экзамена нашему миру.
4. Открыт запечатанный тысячи лет дар освобождения подсознания от влияния падших. Без него Россия погибнет, а получив дар, обретет великую силу.
5. Открывшийся нашему миру шанс избежать "кувырка Земли". 6. Времени у шанса немного. На то и экзамен нашему миру. Во дни экзамена каждый поступит по сути своей, и каждый получит по сути своей, в Судный День.