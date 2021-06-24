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Кабмин выделяет 10 млрд рублей на выплаты беременным россиянкам

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Кабмин выделяет 10 млрд рублей на выплаты беременным россиянкам

Правительство выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты беременным женщинам, оказавшимся в трудной финансовой ситуации. Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, два новых пособия вводятся по поручению президента РФ.

«Сегодня выделим свыше 10 млрд рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учёт на ранних сроках беременности. Речь идёт о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения малыша каждый месяц они будут получать примерно 6,3 тыс. рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания. В текущем году такую поддержку получат более 400 тыс. женщин, которые готовятся к материнству», – сказал он на заседании Кабмина.

Ещё свыше 36 млрд рублей пойдут на новые пособия малообеспеченным родителям-одиночкам, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Размер составит половину прожиточного минимума на ребёнка в регионе, в среднем это 5,5 тыс. рублей. До конца года выплату будут получать одинокие родители более чем 1 миллиона детей.

Оформить новые пособия можно будет уже с 1 июля, в том числе через портал госуслуг, где появится специальная форма.

Мишустин пообещал, что правительство продолжит выстраивать систему социального казначейства так, чтобы помогать семьям, оказавшимся в трудном положении.

В ходе заседания премьер также сообщил, что в июле совершит первые полёты дальневосточный лоукостер «Аврора», который на базе одноимённой авиакомпании создаёт правительство по поручению президента. Более 100 тыс. человек смогут воспользоваться льготным тарифом. Глава Кабмина отметил, что билет, например, из Советской Гавани в Южно-Сахалинск будет стоить примерно 2 200 рублей, а один из самых длительных перелётов между Хабаровском и Якутском обойдётся в 10 700 рублей.

По материалам сайта Кабмина РФ, НТВ.

Источник: http://stoletie.ru/lenta/kabmin_vydelajet_10_mlrd_rublej_na_vyplaty_beremennym_rossijankam_669.htm
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