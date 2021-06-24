22 июня 1941 года – печальная дата, навсегда запечатленная на страницах истории нашей Родины. Этот день ассоциируется с горем и слезами миллионов граждан стран бывшего СССР. Однако эта дата, также, как и 9 мая, связана с беспрецедентным в мировой истории Подвигом наших соотечественников, отстоявших не только жизнь, свободу и независимость Отечества, но и освободивших Европу и весь мир от угрозы фашизма. Правда о Великой Отечественной Войне и Победе СССР над Германией, защита исторической памяти, противодействие откровенным попыткам очернить нашу великую историю, приравнять коммунизм к фашизму и стереть сам факт Победы советского народа из памяти ныне живущих поколений. Все это темы выпуска Metametrica, раскрывать которые мы будем с нашими замечательными гостями – блогером и журналистом Дмитрием «Гоблином» Пучковым и блестящим историком Егором Яковлевым. Смотрим и помним – Мир меняется, но мы остаемся собой!

Вечная слава Героям, павшим в боях за Свободу и Независимость нашей Родины!

Таймкоды:

0:00 Лучшие моменты: о фашизме, Хованском, кино и шизофрении

1:19 Трио снова в Мета: в гостях у Дмитрия Егорченкова – Дмитрий «Гоблин» Пучков и историк Егор Яковлев.

1:36 Великая Отечественная война для советского человека: роль и значение в жизни

7:09 Архивная революция и мифы 90-х.: какой видит общество войну?

14:28 Мифы о 28 панфиловцах: куда делся рационализм постсоветского человека?

15:38 Государство и «главный государственный миф»

17:30 Полезны по-своему и хорошие, и вредные фильмы о Великой Отечественной войне

21:43 Геббельсовская пропаганда в истории войны и не только: «мы – следующие после СССР»

25:42 «Как только где-нибудь произнесут “Heil” вместо здравствуйте, оттуда мы начнём своё возрождение»

29:00 Общество готово противостоять фейкам… Либералы против сталинистов и петристов.

31:18 Победа в войне: «дар свыше» или работа политруков?

36:26 Сталин был готов к войне, коммунисты предлагали нам будущие, захватчики – Средневековье

44:27 Вермахт – сильнейший и опаснейший враг. Барбаросса – авантюра

52:50 Победа Германии над СССР в будущем могла обеспечить ей паритет с США

55:39 О малолетних дебилах и роли государства

58:45 «Советская идеология на службе путинской диктатуры»

1:01:31 Фашизм нашего времени: как сделать от него прививку?

1:08:11 Уроки, которые мы должны усвоить…

1:12:33 Лайк! Подписка! Колокольчик! По делам нашим узнаете нас))

1:13:13 Финальные кадры. Титры