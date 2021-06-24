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ГОБЛИН & ЯКОВЛЕВ о 22 июня 1941 года, Великой Отечественной войне и Победе СССР над Германией

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22 июня 1941 года – печальная дата, навсегда запечатленная на страницах истории нашей Родины. Этот день ассоциируется с горем и слезами миллионов граждан стран бывшего СССР. Однако эта дата, также, как и 9 мая, связана с беспрецедентным в мировой истории Подвигом наших соотечественников, отстоявших не только жизнь, свободу и независимость Отечества, но и освободивших Европу и весь мир от угрозы фашизма. Правда о Великой Отечественной Войне и Победе СССР над Германией, защита исторической памяти, противодействие откровенным попыткам очернить нашу великую историю, приравнять коммунизм к фашизму и стереть сам факт Победы советского народа из памяти ныне живущих поколений. Все это темы выпуска Metametrica, раскрывать которые мы будем с нашими замечательными гостями – блогером и журналистом Дмитрием «Гоблином» Пучковым и блестящим историком Егором Яковлевым. Смотрим и помним – Мир меняется, но мы остаемся собой!
Вечная слава Героям, павшим в боях за Свободу и Независимость нашей Родины!

Таймкоды:
0:00 Лучшие моменты: о фашизме, Хованском, кино и шизофрении
1:19 Трио снова в Мета: в гостях у Дмитрия Егорченкова – Дмитрий «Гоблин» Пучков и историк Егор Яковлев.
1:36 Великая Отечественная война для советского человека: роль и значение в жизни
7:09 Архивная революция и мифы 90-х.: какой видит общество войну?
14:28 Мифы о 28 панфиловцах: куда делся рационализм постсоветского человека?
15:38 Государство и «главный государственный миф»
17:30 Полезны по-своему и хорошие, и вредные фильмы о Великой Отечественной войне
21:43 Геббельсовская пропаганда в истории войны и не только: «мы – следующие после СССР»
25:42 «Как только где-нибудь произнесут “Heil” вместо здравствуйте, оттуда мы начнём своё возрождение»
29:00 Общество готово противостоять фейкам… Либералы против сталинистов и петристов.
31:18 Победа в войне: «дар свыше» или работа политруков?
36:26 Сталин был готов к войне, коммунисты предлагали нам будущие, захватчики – Средневековье
44:27 Вермахт – сильнейший и опаснейший враг. Барбаросса – авантюра
52:50 Победа Германии над СССР в будущем могла обеспечить ей паритет с США
55:39 О малолетних дебилах и роли государства
58:45 «Советская идеология на службе путинской диктатуры»
1:01:31 Фашизм нашего времени: как сделать от него прививку?
1:08:11 Уроки, которые мы должны усвоить…
1:12:33 Лайк! Подписка! Колокольчик! По делам нашим узнаете нас))
1:13:13 Финальные кадры. Титры

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g2KEe6C-5zY
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