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Трансмутация элементов и… наплевательский научный эксперимент!

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Как-то очень медленными темпами, почти совсем незаментно, но момент истины относительно холодной трансмутации элементов приближается.

Сам когда-то был несказанно удивлён, когда впервые об этом прочитал. Но удивлён был не самой возможностью трансмутации, а тем, что в ней непременно участвуют микроорганизмы. Для впитавшего со школьной советской скамьи догмы современной физики подобная связь показалась нереальной.

Однако не наши убеждения, не чьи-то теории или домыслы, а практика – критерий истины. Сначала появились сообщения об экспериментах в России и Швейцарии, когда кур держали в специально изолированном помещении, строжайшим образом следили за их питанием и в итоге доказали, что организм птицы сам вырабатыает те химические элементы, которые ей необходимы, но которые отсутствовали в корме.

Эксперимент несложный, но убедительный. Вот только неясно, а как же, за счёт каких процессов происходит подобный синтез элементов?! Однако во всех подобных публикациях почти обязательно присутствовало слово „бактерии”. Но, опять-таки, бактерии – и что???

В предлагаемом видеоинтервью с известным учёным как раз и высказывается вполне разумная гипотеза, позволяющая понять, почему холодная трансмутация (Холодный Ядерный Синтез, ХЯС) происходит именно в живых организмах.

Более того, в интервью одними гипотезами не ограничиваются, а приводятся результаты многочисленных научных экспериментов, результаты которых более игнорировать становится всё труднее.

В общем, ниже – одно из прорывных видео, в котором, помимо прочего, приводится описание… наплевательского эксперимента!!!

Заинтриговал? Тогда вперёд!!!


Биотрансмутация: в море, на суше, в нашем теле.
Беседа с проф. В. Высоцким




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5608116.html
Метки: биология, наука, природа, физика, химия, хяс
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