Турбулентность геополитических процессов в мире возрастает, и продолжается эрозия международного права. Такую оценку ситуации дал президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности.

«Турбулентность геополитических процессов возрастает, даже несмотря на отдельные позитивные сигналы. Продолжается и эрозия международного права. Не прекращаются попытки использовать силу для продавливания своих интересов, укрепить собственную безопасность за счёт безопасности других, – сказал он. – Серьёзное беспокойство вызывают региональные вооружённые конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм. Повторю, масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требуют объединения усилий всех государств. И такая, коллективная, работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов Устава ООН».

Глава государства подчеркнул, что с момента своего создания именно ООН «была и остаётся фундаментом системы международных отношений», главная задача которой – «не допустить глобального конфликта, новой мировой войны».

«Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые “правила игры”. Иное – путь к хаосу и непредсказуемости», – предупредил Путин.

По его словам, Россия, помня о роли Великой Отечественной войны, будет «делать всё, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши Вооружённые силы и, конечно, использовать возможности дипломатии, вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнёрами».

Президент подчеркнул: «Мы никогда не диктуем свою волю другим странам, готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональных проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами».

Глава государства обратил внимание на то, что свой оборонный потенциал наша страна развивает «на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему, одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу, тем более в такой чувствительной сфере, как стратегическая стабильность». «Но никогда не допустим, чтобы кто-то перетянул этот баланс на себя, – заявил он. – Наши усилия направлены на снижение рисков, обеспечение предсказуемости и решение разногласий через диалог и конкретные договорённости, в том числе в области контроля над вооружениями».

«Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряжённости и снижению риска непредсказуемых инцидентов. Рассчитываем, что здравый смысл и желание развивать с нами конструктивные отношения в конце концов возобладают», – отметил Путин.

В заключение он пообещал, что Россия и дальше будет содействовать деэскалации региональных конфликтов, укреплению мира и стабильности на континенте. По словам российского лидера, наша страна никогда не забывает об ответственности «за безопасность и процветание соседних стран, с которыми нас сближают неразрывные исторические, культурные, человеческие связи».

Ранее на встрече с замминистра обороны РФ заместитель генсекретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа поблагодарил Россию за вклад в миротворческую деятельность. Он отметил, что у Москвы есть большие возможности в области миротворчества и готовность развивать это движение.

«Для меня большая честь быть в России и участвовать в Московской конференции по безопасности. Мы провели отличную встречу с заместителем министра обороны Александром Фоминым, обсудили сотрудничество ООН и Российской Федерации в области миротворчества, поговорили о важности этого движения и его перспективах. Мы также обсудили, как мы можем повысить эффективность миротворческих миссий при участии российских военнослужащих. Объединив усилия, мы сможем достичь прогресса в этом направлении», – сказал он.

В ответ замглавы Минобороны РФ отметил, что наша страна поддерживает ООН в её деятельности по поддержанию мира. По словам Фомина, Москва рассчитывает, что и другие международные проблемы не останутся без внимания организации.

Московская конференция по безопасности стартовала сегодня. Ожидается, что в ней будут участвовать больше 100 делегаций. На форуме обсудят региональные конфликты, контроль над вооружениями, кибербезопасность, а также борьбу с пандемией коронавируса.

По материалам сайта Президента РФ, НТВ.