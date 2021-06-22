Мобильные устройства позволяют не только провести специальную диагностику все стен медучреждения, но и мгновенно передать результаты обследования специалистам в IT-центр.

В Москве в условиях сложной эпидемиологической обстановки сфера здравоохранения не стоит на месте. В больницы регулярно поступают новые препараты и оборудование, которые облегчают постановку диагноза и процесс лечения. Так, в ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова начали использовать портативные УЗИ-аппараты. Это планшеты со специальными датчиками, они позволяют провести исследование без большого сканера и мгновенно отправить результаты специалистам.

Новшество серьезно облегчает процесс оказания медпомощи пациентам с COVID-19. Из «красной зоны» данные УЗИ передаются врачам в IT-центр, где медики дают им экспертную оценку. Мобильность аппарата не сказывается на результатах его работы: при помощи устройства специалисты получают качественные УЗИ-изображения высокого разрешения. Сведения в дальнейшем фиксируются в электронных медкартах пациентов.

Стоит добавить, что портативные УЗИ-аппараты стали не единственным новшеством в московских больницах. С учетом особенностей распространения коронавирусной инфекции была адаптирована сфера питания. Теперь в столичных клиниках пациенты с COVID-19 несколько раз в день получают индивидуальные лечебные рационы. Рационы представляют собой подносы с набором порционных блюд. Еду с использованием щадящих технологий готовят специалисты комбинатов питания. Все блюда упаковываются в модифицированной газовой среде, что позволяет сохранить свежесть и полезные свойства пищи. Индивидуальные лечебные рационы способствуют соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и снижают риск распространения инфекции в больницах.

По словам главврача ГКБ № 67 Андрея Шкоды, сотрудничество больницы с комбинатом питания имеет ряд преимуществ. «Мы давно работаем с компанией «АВК». Они полностью организуют логистику по обеспечению пациентов питанием — с момента приготовления и до доставки в палаты. Нам остается контролировать процесс. Мы постоянно взаимодействуем с технологами компании, обсуждаем меню, вводим новые продукты, при этом учитываем химический состав и энергетическую ценность рационов», — отметил он.

Городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова признана одним из крупнейших многопрофильных медучреждений Москвы. В ГКБ можно получить плановую и экстренную медицинскую помощь в соответствии с современными стандартами качества. Стационар ГКБ рассчитан более чем на 1200 мест.