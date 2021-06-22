“С днём победы” воспитаем детей правильно
Книга-раскраска о Подвиге наших предков в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков. – https://stalins-bukvar.ru/catalog/ras…
Мы стремились донести до детей и подростков, растущих в атмосфере лжи и буржуазной пропаганды, правдивую информацию о событиях Великой Отечественной войны, их причинах и следствиях.
Наибольшая польза от книги для детей будет в том случае, если работать с ней ребенок будет вместе со взрослыми.
Клим Жуков. "С днём победы" воспитаем детей правильно.