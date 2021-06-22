Главная » Видео, Вооруженные силы, Родителям и детям, Творчество

“С днём победы” воспитаем детей правильно

17 0

Книга-раскраска о Подвиге наших предков в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков. – https://stalins-bukvar.ru/catalog/ras…

Мы стремились донести до детей и подростков, растущих в атмосфере лжи и буржуазной пропаганды, правдивую информацию о событиях Великой Отечественной войны, их причинах и следствиях.

Наибольшая польза от книги для детей будет в том случае, если работать с ней ребенок будет вместе со взрослыми.

Клим Жуков. "С днём победы" воспитаем детей правильно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pYE8z3R_yx4
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Подборка из соцсетей: Суд против ТНТ, приложение TikTok и безопасность детей
Вера и религия
Счастливый дитёнок: без запар и пелёнок!
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье
Бэкграунд, выпуск-277 за 6 октября 2012
Интервью даёт внук Николая I Александр Михайлович

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru