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Боевой путь актера Смирнова

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Историк Владимир Нагирняк о боевом пути известного советского актора Алексея Смирнова в годы Великой Отечественной Войны.

















Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6857578.html
Метки: великая отечественная война, герои, история, кино, Смирнов, ссср
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