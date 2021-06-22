Алексей Исаев. 22 Июня 1941 года – победа 41-й стрелковой дивизии
Алексей Исаев рассказывает об истории удачных боевых действий 41-й стрелковой дивизии и Рава-Русского укрепленного района (УР №6) 22 Июня 1941 года.
- Какие планы были у противника в отношении развития наступление через Раву-Русскую?
- Какие соединения противник планировал и задействовал 22 июня 1941 года в наступлении на Раву-Русскую?
- Какие силы были у оборонявшихся в районе Рава-Русской советских войск?
- Как развивались боевые действия в первой половине дня?
- Какова роль личности комдива-41 генерал-майора Георгия Николаевича Микушева в событиях в районе Рава-Русской?
- Как протекал контрудар 41-й стрелковой дивизии вечером 22 июня 1941 года?
- Какое влияние оказал контрудар 41-й СД на действия "Группы армий Юг" в июне 1941 года?
- Какова дальнейшая судьба генерала Г.Н. Микушева и 41-й СД?
- Каким советским частям удалось 22 июня 1941 года вести боевые действия на территории противника?