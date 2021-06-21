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Ликвидация последствий наводнения в Ялте и Керчи

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О последствиях наводнения в Ялте и их ликвидации.







На первой фотографии потоп в Ялте 1912-го года.

Ниже, ликвидация последствий наводнения в Керчи.









Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6855791.html
Метки: Видео, керчь, крым, наводнение, ялта
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