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Возрождение Беломорканала. Власть берётся за старые идеи

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Одной из величайших строек СССР, безусловно, стал Беломорско-Балтийский канал, введённый в строй в 1933 году. Однако он же остаётся предметом острой критики за использование принудительного труда заключённых и большие жертвы. Тем интереснее узнать, что сегодня власти не только вновь обсуждают идею привлечения осуждённых к строительству инфраструктуры, но и планируют большую реконструкцию Беломорканала. Об этом и не только – в сегодняшнем выпуске.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1YHvXJbFu4A
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 7470 6126
    Женечка 11 мин. назад

      Хороший почин: в свое время русский язык пополнился такими словечками из арестантского лексикона как “туфта” – техника учета фиктивного труда, ну и, конечно же, “зэка” – заключенный каналоармеец, впоследствии ставшее общим названием заключенных. Надеюсь, потомки гордо примут доставшийся им флаг, а в наш лексикон плотно войдут новые выражения из уголовной фени.

      1
      1
    • 19835 14609
      Владимир только что

        Может комиссаров введут в министерства.

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