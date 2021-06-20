Возрождение Беломорканала. Власть берётся за старые идеи
Одной из величайших строек СССР, безусловно, стал Беломорско-Балтийский канал, введённый в строй в 1933 году. Однако он же остаётся предметом острой критики за использование принудительного труда заключённых и большие жертвы. Тем интереснее узнать, что сегодня власти не только вновь обсуждают идею привлечения осуждённых к строительству инфраструктуры, но и планируют большую реконструкцию Беломорканала. Об этом и не только – в сегодняшнем выпуске.
Хороший почин: в свое время русский язык пополнился такими словечками из арестантского лексикона как “туфта” – техника учета фиктивного труда, ну и, конечно же, “зэка” – заключенный каналоармеец, впоследствии ставшее общим названием заключенных. Надеюсь, потомки гордо примут доставшийся им флаг, а в наш лексикон плотно войдут новые выражения из уголовной фени.
Может комиссаров введут в министерства.