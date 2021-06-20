Военная приемка. Понтоны. Переправы. Рекорды
Пять тысяч километров на четырех плотах. Инженерные войска проводят уникальную экспедицию по рекам России на понтонах, из которых обычно строят мосты и переправы. Ничего подобного не делал никто в мире. Одна из задач этого сплава – проверить ресурс понтонного парка и наработать уникальные навыки по переброске войск через большую воду. И, конечно, почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Съемочная группа «Военной приемки» провела неделю на воде с военными инженерами. Мы расскажем, почему русские понтоны – лучшие в мире, как из них строят километровые переправы, мы вспомним, как были изобретены современные средства наведения мостов и как эту идею у нас украли.