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Военная приемка. Понтоны. Переправы. Рекорды

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Пять тысяч километров на четырех плотах. Инженерные войска проводят уникальную экспедицию по рекам России на понтонах, из которых обычно строят мосты и переправы. Ничего подобного не делал никто в мире. Одна из задач этого сплава – проверить ресурс понтонного парка и наработать уникальные навыки по переброске войск через большую воду. И, конечно, почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Съемочная группа «Военной приемки» провела неделю на воде с военными инженерами. Мы расскажем, почему русские понтоны – лучшие в мире, как из них строят километровые переправы, мы вспомним, как были изобретены современные средства наведения мостов и как эту идею у нас украли.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d5e5E04uaPI
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