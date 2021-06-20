Рождественский Роберт Иванович – Письмо в тридцатый век (поэма, читает Ю.Левитан, 1976)
Лирико-публицистическая поэма «Письмо в XXX век», 1960 год
Роберт Иванович Рождественский (наст. отчество и фамилия – Роберт Станиславович Петкевич) (20.06.1932г., с. Косиха, Западно-Сибирский край (ныне – Алтайский край) – 19.08.1994г., г. Москва) – советский и российский поэт и переводчик, автор песен. Один из ярких представителей эпохи «шестидесятников». Лауреат Премии Ленинского комсомола и Государственной премии СССР.
_____________________
Юрий Борисович Левита́н (первоначальное имя – Юдка Беркович Левитан), (19 сентября (2 октября) 1914г., г. Владимир – 4 августа 1983г., г. Бессоновка, Белгородская обл.) – диктор Всесоюзного радио (с 1931 г.) Государственного комитета СМ СССР по телевидению и радиовещанию, народный артист СССР (1980). Входил в число деятелей культуры СССР, пользовавшихся покровительством Сталина – только ему Сталин доверял зачитывать по радио свои указы и приказы.