* * *

Не омрачить бы ненароком совесть,

Не обрести злосилие в руке.

На Троицу в зелёную весёлость

Я окунусь душой в березняке.

Не поломаю ветки ни единой,

Не трону животворные листы.

Я стану здесь родным, не господином,

Роднясь со всеми Духом Всесвятым.

Я надышусь берёзовым настоем

И нагляжусь на чудо Торжества.

И радостью великою святою

Наполнит боготканная листва.

30 мая 1996

Скит Ветрово

* * *

Пойду за поля, в перелески,

Туда, где овраги и рвы.

Зароюсь в зеленые блестки

Берёзовой шумной листвы.

Внимая благомуструенью,

Забуду и сан и лета.

И там задохнусь от волненья,

Лицом припадая к листам.

День Святого Духа. 3 июня 1996

Скит Ветрово

* * *

За липами да за берёзами,

Дубовою стражей закрыт,

Заснеженный белыми розами,

Ликует на Троицу скит!

Звучит соловьиное пение,

Цветами играют поля.

Такое кругом единение,

Что видится Храмом земля!

15 июня 2008, День Святой Троицы

Скит Ветрово

* * *

Блажен, кто, наполняясь тишиной

И внемля ей благоговейным слухом,

В обыденном постигнет мир иной –

Дыханье созидающего Духа.

В любой букашке и любом листе,

В мерцаньи звёзд и на земле унылой,

Куда ни глянь – повсюду и везде

Таится Оживляющая Сила.

Царю Небесный, Ду́шеВсеблагий!

Тобой живится всякое творенье!

Пошли, да не похвалятся враги,

Лицу Росiи Воду Обновленья.

22 декабря 1994

Скит Ветрово

* * *

Царю́ Небесный! Творческая Сило!

Уте́шитель! Источник всяких благ.

Дух Истиный, Который не вместила

Земля, не сотворённая для зла.

Ты подаёшь просящим обновленье,

И напояешь души Красотой,

И призываешь вся к соединенью…

Кто слушает Тебя, о Дух Святой?

Иным, иным наполнены народы,

Оземленев, окаменев нутром.

И воздыхает о царях природы

Земная тварь пред Истинным Царём.

Одна она о вечном изнывает,

Всегда верша служение своё,

И, чая избавления, играет

Коленцами незримых соловьёв.

2–3 июня 1996

Скит Ветрово

Фото Александра Мелехова