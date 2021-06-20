Главная » Видео, История, Мировоззрение

Был ли социализм в СССР таким, каким его представлял Ленин? Алексей Сафронов// План А №9

83 0

Разные люди понимают социализм очень по-разному: от пособий по безработице до «общности жён». В ролике я разбираю, как представлял социализм В. И. Ленин в 1917—1918 гг., и насколько это похоже на то, что получилось в СССР.

1. Схемы взаимодействия ВСНХ и Снабсбыткомов https://disk.yandex.ru/i/Y68STlGmjirrsA 
2. С. Г. Струмилин «Наш мир через 20 лет» https://disk.yandex.ru/i/KriFk91fNeUY0w

Группа канала в ВК: https://vk.com/prostye_chisla

Композиция Neo Punk by LATG Music.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LAlaPTjURaI
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Вот каким был бы СССР в 2019 году.
Буржуазная контрреволюция в СССР
Был ли СССР тоталитарным государством?
СССР и прочие «измы». Ревизия ко дню рождения И.В.Сталина
Тайны горбачёвской перестройки
Как относятся к Октябрьской Революции в современном Китае
О причинах контрреволюции в СССР
Владимир Терещенко. Как создать справедливое общество и не погибнуть

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru