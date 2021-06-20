Был ли социализм в СССР таким, каким его представлял Ленин? Алексей Сафронов// План А №9
Разные люди понимают социализм очень по-разному: от пособий по безработице до «общности жён». В ролике я разбираю, как представлял социализм В. И. Ленин в 1917—1918 гг., и насколько это похоже на то, что получилось в СССР.
1. Схемы взаимодействия ВСНХ и Снабсбыткомов https://disk.yandex.ru/i/Y68STlGmjirrsA
2. С. Г. Струмилин «Наш мир через 20 лет» https://disk.yandex.ru/i/KriFk91fNeUY0w
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