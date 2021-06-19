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Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.37

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1911. Григорий Распутин в кругу своих родных, близких, поклонниц и почитателей

1911. Григорий Распутин в кругу своих родных, близких, поклонниц и почитателей

1905. Г.Е. Распутин с генерал-майором князем М.С. Путятиным и полковником Д.Н. Ломаном
1905. Г.Е. Распутин с генерал-майором князем М.С. Путятиным и полковником Д.Н. Ломаном

1907. Владимир Набоков
1907. Владимир Набоков

1907. Владимир Набоков со своей матерью Еленой Ивановной
1907. Владимир Набоков со своей матерью Еленой Ивановной

1907. Анна Павлова в кругу балерин Мариинского театра
1907. Анна Павлова в кругу балерин Мариинского театра

1904. Музыкальный вечер у В.В.Стасова (фрагмент)
1904. Музыкальный вечер у В.В.Стасова (фрагмент)

1904. Музыкальный вечер у В.В.Стасова
1904. Музыкальный вечер у В.В.Стасова

1904. Вера Комиссаржевская в заглавной роли в спектакле «Нора» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом»
1904. Вера Комиссаржевская в заглавной роли в спектакле «Нора» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом»

1898. Академия художеств. Живописная мастерская профессора И. Е. Репина
1898. Академия художеств. Живописная мастерская профессора И. Е. Репина

1897. Зинаида Гиппиус
1897. Зинаида Гиппиус

1906. Прибытие в тюрьму депутатов Первой Государственной думы, осужденных на 3 месяца тюрьмы за подписание Выборгского воззвания
1906. Прибытие в тюрьму депутатов Первой Государственной думы, осужденных на 3 месяца тюрьмы за подписание Выборгского воззвания

1906. Осуждённые депутаты Первой Государственной думы.
1906. Осуждённые депутаты Первой Государственной думы

1906. Осуждённые депутаты Первой Государственной думы
1906. Осуждённые депутаты Первой Государственной думы

1906. Группа депутатов Первой Государственной думы, осужденных за подписание Выборгского воззвания на 3 месяца тюремного заключения, у ворот тюрьмы Кресты
1906. Группа депутатов Первой Государственной думы, осужденных за подписание Выборгского воззвания на 3 месяца тюремного заключения, у ворот тюрьмы «Кресты»

1906. Группа депутатов Первой Государственной думы, осужденных на 3 месяца тюремного заключения за подписание Выборгского воззвания, во дворе тюрьмы.
1906. Группа депутатов Первой Государственной думы, осужденных на 3 месяца тюремного заключения за подписание Выборгского воззвания, во дворе тюрьмы «Кресты»

1906 Группа сотрудников Крестов с генералами и чиновниками Министерства внутренних дел.
1906. Группа сотрудников «Крестов» с генералами и чиновниками Министерства внутренних дел

1906. Бар при ресторане «Медведь»
1906. Бар при ресторане «Медведь»

1903. Николаевский мост
1903. Николаевский мост

1900-е. Конка на Дворцовом мосту
1900-е. Конка на Дворцовом мосту

Источник: https://humus.livejournal.com/7829171.html
Метки: история, Россия, Санкт-Петербург, санкт-петербургская губерния, фото
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