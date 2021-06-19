Санкт-Петербург. Часть 138. Петербург Карла Буллы. Вып.37
1911. Григорий Распутин в кругу своих родных, близких, поклонниц и почитателей
1905. Г.Е. Распутин с генерал-майором князем М.С. Путятиным и полковником Д.Н. Ломаном
1907. Владимир Набоков
1907. Владимир Набоков со своей матерью Еленой Ивановной
1907. Анна Павлова в кругу балерин Мариинского театра
1904. Музыкальный вечер у В.В.Стасова (фрагмент)
1904. Музыкальный вечер у В.В.Стасова
1904. Вера Комиссаржевская в заглавной роли в спектакле «Нора» по пьесе Генрика Ибсена «Кукольный дом»
1898. Академия художеств. Живописная мастерская профессора И. Е. Репина
1897. Зинаида Гиппиус
1906. Прибытие в тюрьму депутатов Первой Государственной думы, осужденных на 3 месяца тюрьмы за подписание Выборгского воззвания
1906. Осуждённые депутаты Первой Государственной думы
1906. Осуждённые депутаты Первой Государственной думы
1906. Группа депутатов Первой Государственной думы, осужденных за подписание Выборгского воззвания на 3 месяца тюремного заключения, у ворот тюрьмы «Кресты»
1906. Группа депутатов Первой Государственной думы, осужденных на 3 месяца тюремного заключения за подписание Выборгского воззвания, во дворе тюрьмы «Кресты»
1906. Группа сотрудников «Крестов» с генералами и чиновниками Министерства внутренних дел
1906. Бар при ресторане «Медведь»
1903. Николаевский мост