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От Большой Игры к неоколониализму. Как англосаксы брали мир под контроль. Д. Каптарь, Ф. Лисицын

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Историк Фёдор Лисицын и автор книги "Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи" Дионис Каптарь беседуют об истории противостояния России и Британии, истоках и ходе этой многовековой битвы и рассказывают почему англосаксы были подчинили себе полмира.

Книга Д. Каптаря "Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи" https://den-magazin.ru/utm/163
Встречи с авторами "ДеньТВ" https://den-magazin.ru/utm/164
Книги издательства "Наше Завтра" https://den-magazin.ru/utm/165
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0yuVntu6TsA
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