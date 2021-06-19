От Большой Игры к неоколониализму. Как англосаксы брали мир под контроль. Д. Каптарь, Ф. Лисицын
Историк Фёдор Лисицын и автор книги "Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи" Дионис Каптарь беседуют об истории противостояния России и Британии, истоках и ходе этой многовековой битвы и рассказывают почему англосаксы были подчинили себе полмира.
Книга Д. Каптаря "Противостояние. Расцвет и гибель Российской империи" https://den-magazin.ru/utm/163
Встречи с авторами "ДеньТВ" https://den-magazin.ru/utm/164
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