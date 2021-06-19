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Не Факт! Чудо на Неве: история подвига

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Август 1963 года. Ленинградский аэропорт «Шоссейная» готовится принять новейший реактивный ТУ-124, у которого на взлете заклинило шасси. На летном поле дежурят спасатели и врачи. Но пока борт вырабатывал топливо, летая вокруг аэропорта, один из его двух двигателей остановился. Диспетчеры отправили самолет на посадку по кратчайшему пути – прямо над северной столицей. Когда ТУ-124 пролетал над историческим центром Ленинграда, остановился и второй двигатель. Казалось, катастрофа неминуема.

Но пилоты приняли неожиданное решение: садиться на поверхность Невы. Они понимали, что рискуют – посадка на воду гораздо сложнее, чем на землю. Однако благодаря их мастерству все прошло успешно, все пассажиры были спасены.

Но летчики, совершившие невозможное, не стали национальными героями – наоборот, их отстранили от полетов, а приводнение на Неву засекретили.

Ведущий Михаил Башкатов изучит архивные документы и выяснит, почему это произошло? И что же стало причиной загадочной аварии ТУ-124? 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1jYQowobeIM
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