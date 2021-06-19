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«Эй, Рус, на автомат, дай булька хлеб!» Немцы в Сталинграде. Военные Истории

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Как выживали немцы в Сталинграде, чем занимались и как питались, а так же  необычный случай произошедший во время обороны Дома Павлова

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!

"Голод диктует свои правила, и бойцы вермахта, представители «сверхлюдей», просят хлеба у тех, на чью землю они пришли с войной. Руководитель обороны «Дома Павлова» Иван Афанасьев в своих воспоминаниях описывал один интересный случай: Стояла середина ноября 1942 года. По утрам заметно холодало. Заморозки покрывали легким инеем землю и руины. Небо часто застилали черные тяжелые тучи и выпадали дожди. Сталинград уже не горел, нигде не было видно ни одного костра. Все, что могло гореть, уже давно стало пеплом. И хоть немцы бомбили город, пожаров уже не возникало. Все чаще и чаще наши подразделения переходили в контратаки. То с одной, то с другой стороны от защитников Сталинграда доносилось дружное «ура!» . А гитлеровцы теперь кричали по-другому. Со стороны здания военторга я услышал как нам кричал один немец: – «Эй, Рус, на автомат, дай булька хлеб!» … Но, несмотря на упадок морального духа в гитлеровских войсках, они ещё яростно огрызались и шли на всякие подлости. Особенно их удручала потеря дома железнодорожников, они мечтали взять за него реванш и объектом для атак избрали наш дом. Как то вечером, мне доложили, что в юго-западном направлении, недалеко от угла дома, под землей слышны какие-то удары. Когда мы пришли на место то долго стояли в молчании и прислушивались. Шум под землей был похож на удары лопатой о твердый грунт. Тогда мы догадались, что там творится…"

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bG7Ec2T4MO8
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