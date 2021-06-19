Беляев Владимир Павлович. «Старая крепость» (аудиокнига)
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Вы слушаете аудиокнигу (полную версию): Старая крепость, Владимир Беляев.
Жанр книги: Роман, проза. Слушайте эту аудиокнигу онлайн.
Описание аудиокниги:
В первой книге романа известного советского писателя, лауреата Государственной премии СССР и премии имени Т.Шевченко, рассказывается о жизни ребят маленького пограничного городка Западной Украины в годы гражданской войны. Юные герои становятся свидетелями, а порой и участниками революционных боев за Советскую власть.