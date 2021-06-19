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Беляев Владимир Павлович. «Старая крепость» (аудиокнига)

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Старая крепость | Владимир Беляев | Слушать онлайн. Бесплатные аудиокниги на сайте [https://audiobook-mp3.com/]
Вы слушаете аудиокнигу (полную версию): Старая крепость, Владимир Беляев.
Жанр книги: Роман, проза. Слушайте эту аудиокнигу онлайн.

Описание аудиокниги:

В первой книге романа известного советского писателя, лауреата Государственной премии СССР и премии имени Т.Шевченко, рассказывается о жизни ребят маленького пограничного городка Западной Украины в годы гражданской войны. Юные герои становятся свидетелями, а порой и участниками революционных боев за Советскую власть.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SCTVqlYhqMw
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