Восстание в Таганроге в 1918-м году
Очень интересный и подробный разбор Таганрогского восстания рабочих в 1918-м году.
Автор проработал большой массив источников, как красных, так и белых.
Аннотация и содержание:
Фильм рассказывает о событиях на юге России во второй половине января 1918 г. Сюжет основан на нашем собственном исследовании. Фотографии и изображения в фильме не являются случайными, а непосредственно относятся к повествованию. Большая часть материалов публикуется впервые.
00:10 – Дело №40. О злодеяниях большевиков
02:05 – Разбор таганрогского дела
04:54 – О делегации объединенного правительства
06:58 – Часть 1. Перед бурей
07:05 – Прибытие 3-й киевской школы прапорщиков
08:04 – Нападение на рабочий совет в Ростове-на-Дону
09:04 – Убийства рабочих в Таганроге
14:16 – Переброска юнкерских школ на Дон
15:20 – Позиция казаков в таганрогских событиях
16:52 – Политическая ситуация перед восстанием
19:09 – Часть 2. Свидетели под белым флагом
19:16 – Белые источники о боях в Таганроге
21:17 – Роль делегации объединенного правительства
24:04 – Доклад делегации ОП
31:22 – Попытки перемирия между юнкерами и рабочими
33:48 – Свидетельства о расстреле рабочих юнкерами
35:56 – Поражение юнкерских отрядов в городских боях
37:06 – Судьба пленных юнкеров
40:14 – Часть 3. Красный юг
40:20 – Забастовки в Азове и Ростове-на-Дону против белого правительства
41:33 – Расстрел собрания рабочих в железнодорожных мастерских
43:34 – Похороны рабочих и политическая стачка в Ростове
45:47 – Часть 4. Итоги
45:54 – Конец калединского правительства и немецкая оккупация
46:45 – Похороны юнкеров и уничтожение захоронения рабочих
48:31 – Дальнейшая судьба членов делегации ОП
50:11 – Памятник таганрогскому восстанию 1918 г.
51:18 – Заключение
И еще на тему гражданской войны.
Продолжение цикла роликов про падение режима Врангеля в Крыму.
Клим Жуков и Реми Мейснер разбирают международную политику режима Врангеля и то, почему она пришли к своему закономерному банкротству.
О политической стратегии и тактике русских коммунистов. 1921-й год.
Аудиоверсия наброска плана брошюры за авторством товарища Сталина.
Товарищ Сталин достаточно наглядно и подробно объясняет, почему большевики действовали так, а не иначе.
Кстати, на данном канале https://www.youtube.com/channel/UCWhuWUnlIYtOWiqhvky74Yw/videos авторы выкладывают аудиоверсии работ Сталина (и не только) в промышленных масштабах специально для тех, кто боится подступиться к различным ПСС.
Тачанка – символ гражданской войны. Глеб Таргонский и Клим Жуков про прародительницу современных "тойот" и прочих пикапов с пулеметами без которых нынче не обходится практически ни один локальный конфликт.
Расцвет тачанок пришелся на гражданскую войну в России, где их использовали и красные, и белые, и зеленые.