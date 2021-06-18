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Война глазами врага. Нападение, часть 1/Алексей Исаев и Егор Яковлев

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В гостях у ЦИ известный военный историк и друг нашего проекта Алексей Исаев. Анонсируем новый цикл роликов, который реализует наша команда. Он посвящен войне глазами немцев. Первый ролик – об агрессии нацистской Германии против Советского Союза в начале Великой Отечественной войны. Какой виделась кампания 1941 года в высших коридорах берлинской власти? Как происходило планирование агрессии против СССР? Что у нацистов с самого начало пошло не так? Об этом и многом другом – в новом историческом ролике на «Цифровой истории».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=R1cTj1b4NQs
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