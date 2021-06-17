Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Смекалка и хитрость воров-рецидивистов из штрафного батальона, которая помогла взять языка

55 0

Рассказ советского офицера, командира штрафного батальона. Как бывшие воры, медвежатники и рецидивисты, умнейший народец кстати, заметили в немецкой обороне один `секрет`, всё точно рассчитали, сходили в разведку и взяли языка, так необходимого армии перед крупным наступлением…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

0:01 – Назначение на должность командира штрафного батальона. Приказ Наркома Обороны №227
1:29  За что отправляли в штрафники
2:22 Состав роты в советском штрафном батальоне. Образованные, рассудительные и  технически грамотные солдаты. Народец умнейший!
3:22 Каким должен быть командир штрафного батальона
4:42 Как командиру штрафников заслужить уважение солдат, стать для них не просто товарищем, а богом? Да так, чтобы в боях штрафники подставлялись под пули сами, лишь бы не потерять такого комбата
6:04 Как штрафники ходили в "разведку боем", которую называли `разведка жизнью`
7:32 Кто из батальонов первым возьмёт языка- командир группы получит орден Красное Знамя, а солдаты по ордену Красная
7:55 Как немцы отмечали рождество на фронте
8:10 Смекалка, наблюдательность и хитрость воров-рецидивистов из штрафного батальона
9:14 Как штрафники ходили в разведку к немцам за языком
10:32 Как наградили разведчиков из штрафного батальона
10:46 Послевоенная встреча в Одессе с разведчиками из штрафного батальона.

Вот так воевали бойцы из штрафных частей на Волховском фронте…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QrvN6NsnePA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Последние новости с Украины за 7 июня 2014
Сводки от Ополчения Новороссии на 17 марта 2015
Всё-таки Стариков вызывает гораздо больше доверия, нежели Фёдоров. Хотя бы своими книгами
Воюющие. Молящиеся. Кормящие. Кастовые войны на Руси
Изба на Унже (Л. Гуркаленко)
Антисоветизм убивает.
Валентин Катасонов
Тангейзер, православный ежик или сто происходит в Новосибирске

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru