Рассказ советского офицера, командира штрафного батальона. Как бывшие воры, медвежатники и рецидивисты, умнейший народец кстати, заметили в немецкой обороне один `секрет`, всё точно рассчитали, сходили в разведку и взяли языка, так необходимого армии перед крупным наступлением…

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

0:01 – Назначение на должность командира штрафного батальона. Приказ Наркома Обороны №227

1:29 За что отправляли в штрафники

2:22 Состав роты в советском штрафном батальоне. Образованные, рассудительные и технически грамотные солдаты. Народец умнейший!

3:22 Каким должен быть командир штрафного батальона

4:42 Как командиру штрафников заслужить уважение солдат, стать для них не просто товарищем, а богом? Да так, чтобы в боях штрафники подставлялись под пули сами, лишь бы не потерять такого комбата

6:04 Как штрафники ходили в "разведку боем", которую называли `разведка жизнью`

7:32 Кто из батальонов первым возьмёт языка- командир группы получит орден Красное Знамя, а солдаты по ордену Красная

7:55 Как немцы отмечали рождество на фронте

8:10 Смекалка, наблюдательность и хитрость воров-рецидивистов из штрафного батальона

9:14 Как штрафники ходили в разведку к немцам за языком

10:32 Как наградили разведчиков из штрафного батальона

10:46 Послевоенная встреча в Одессе с разведчиками из штрафного батальона.

Вот так воевали бойцы из штрафных частей на Волховском фронте…