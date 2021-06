Собственно говоря, по справедливости, надо было бы после написания этого заголовка наколотить морду автору нижеследующего доклада.

Но, прослушайте, пылкие эстеты, небольшую проповедь за газ, Нордстрим-2 и прочие деньги, и эта удивительная история затмит всё другое. И доведёт некоторых до ручки.

“Исследование истины само должно быть истинно, истинное исследование — это развёрнутая истина”.

Украинский жрец.

Вот Вы знаете читатели, что украинских политологов в википедии 58 штук. И это только те, кто сумел сам про себя написать в вики. А сколько ещё не умеют ни писать, ни читать, ни думать головой.

Плюс туда экспертов от политики около 160.

Сюда же до кучи советники министров.

И просто активистов миллионы…

И это не какие-нибудь пустые дураки, продувные бестии, содержатели ларька или чайной, не хухры-мухры Вам, а властители дум телезрителей и рупоры грантодателей.

Последние несколько лет вся эта тупорылая свора плюется ядом в окнах телевизоров насчёт значит “Северного потока-2”.

Как только не обзывают строительство! Даже взорвать предлагали.

Прямо это как-то озадачивает.

Поэтому начнём с начала начал.

Украинский транзит потерял 25 миллиардов кубов газа при запуске Турецкого потока! И что же, мыслящая инструкциями большого белого брата, кодла из ТВ и СМИ?

Тишина. Хоть бы одна сволочь призвала бойкотировала помидоры из Турции. Какая-то так сказать, трухлявая походка жизни. Или указания не было?

Но то такое, мелочи.

А у нас трибунал за капиталистов США и РФ. Где шум и крики совсем другого порядка, которые еще более досаждают душу и ослабляют кровь.

И открылась перед нашим взором примерно такая славная картина, которая возникла, когда мы не без трепета раскрыли учебник логики и официальные бумаги.

Кому выгоден громкий кипиш вокруг уничтожения ГТС Украины посредством строительства газовых обходных путей? И обзывания славной ГТСУ кучей ржавого металлолома?

Только тем, кто обрушил цену на ГТС Украины!

Судите сами.

В 2014 году стоимость ГТС Украины доходила до 15 миллиардов долларов!

В 2020 уже в ДЕСЯТЬ РАЗ меньше, – 1,5 миллиардов!

Кто купит, тот и заказывал музыку, иные песни и другие картины. А кто может купить ГТСУ, не нарываясь на оскорбления политологов и экспертов? Или за долги забрать?

Вы вообще-то в курсе того, что в марте 2015 года Ротшильды скупили большую часть суверенного долга Украины.

Согласно данным Bloomberg, в качестве скупщика выступил американский инвестиционный фонд Franklin Templton, а посредником для улаживания кредитных обязательств с МВФ – французская группа Rothschild&Cie.

Кроме того, такой тонкий нюанс,- в конце октября 2017 года итальянская группа Rothschild S.p.A. выиграла тендер на приватизацию газотранспортной системы Украины.

Таким образом, Ротшильды обеспечили себе возможность контролировать крупнейший газовый узел Европы.

А ещё Миланский банк Ротшильдов получил права на так называемый анбалдинг, разделение компании, и процесс запущен с опережением сроков.

Согласно таблице электронных торгов ProZorro, стоимость банковского контракта Rothschild S.p.A. составляет 98 млн гривен. Гривен, сиромахи-пенсионеры!!!!

Запомнили про Ротшильда?

Далее.

Покупка ГТСУ выгодна прежде всего США и РФ, так как произойдут следующие исторические события и случаи на этой почве.

США покупают у аборигенов золотую трубу по цене металлолома и вламываются все в белом на газовый рынок ЕС, а на коне капиталисты России и Кремля, у которых появляется адекватные товарищи по прибылям. ЕС тоже прямая выгода, кроме того спадает напряжение с США. Австрия, где друг Путина канцлером служит, выходит на первый план со своим хабом, Германия имеет бесперебойные поставки газа, главного движителя прогресса!

То есть волокиты нет, все в наваре.

А больше всех в барыше буржуины США и Кремля, о чём и заявлено в оглавлении!

Итак, за вечный союз капиталистов мира!

Вернее за Нордстрим-2.

Украинские телеидиоты наперебой рассказывают, что надо забрать акции Нордстрим-2, поменять Нордстрим-2 на Крым, и вообще малохольные репортажи из окон телевизоров напоминают собрание палаты №6 в провинциальном дурдоме.

Сначала напомним, что в Нордстрим-2 НЕ принимает участие НИ одна страна!

Чисто частная лавочка. Немного кошерная.

Шишку держит там наполовину ЧАСТНЫЙ Газпром.

А также “Роял датч шелл”, где имеем большой пакет акций у старых знакомых из США – BlackRock Investment Management (UK) Ltd. и конечно же The Vanguard Group, Inc.

А ещё скинулись по почти миллиарду евро на строительство Нордстрим-2 такие акулы капитализма с триллионными оборотами как:

– ENGIE, Wintershall Holding GmbH, OMV Оsterreichische Minerallverwaltung AG, Uniper.

И посмотрите сами любопытные читатели кто акционеры в этих конторах.

Продолжим за наше чистое и святое дело – союз США и РФ!

Государственные чиновники Украины, все как один с особенным складом отсутствия ума, наперебой клянут “Газпром”, как зеркало агрессии Кремля в Европу и остальной мир!

Но есть подводный камень.

Читаем официоз.

Публичное акционерное общество «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству.

25,20 % акций держатели АДР, прочие зарегистрированные лица 24,57 %.

АДР – Американская депозитарная расписка, свободно обращающаяся на американском фондовом рынке, производная ценная бумага на акции иностранной компании, депонированные в американском банке-депозитарии. 95 % выпусков АДР приходится на долю трёх банков — Bank of New York, Citibank, J. P. Morgan Chase.

А кто главный в этих трех банках???

Правильно – BlackRock Investment Management (UK) Ltd., и конечно же The Vanguard Group, Inc.

Какие ещё нужны доказателства?

На этом наш доклад заканчивается к общему благополучию.

Разве что имеем один совет:

Всем украинским политикам, экспертам, советникам и прочим слугам мирового капитала обратится во Всемирную лигу сексуальных реформ с просьбой выслать лекарств для растрёпанных нервов от того агрессора.

А то может печенка лопнуть от сердитых криков за Путина, Кремль, ЕС, НАТО-ТАК и произнесения прочих высокооплачиваемых лозунгов.