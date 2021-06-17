Здравствуйте уважаемые зрители. В студии информационного агентства “Аврора” ведущая Александра Харчикова и с нами на связи публицист Анатолий Александрович Вассерман.

Анатолий Александрович, рада Вас приветствовать.

Взаимно.

По традиции, я предлагаю начать с главного вопроса. Какие важные события произошедшие в России и в мире за последнее время Вы для себя отметили?

В Российской Федерации самое важное, на мой взгляд, событие – это вынужденное объявление принудительных выходных в нескольких субъектах Федерации. Ну а именно в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Кажется ещё в Бурятии нечто подобное. В остальной России самое важное, это убийство киевскими террористами пятерых луганских ополченцев. Ну а в мире, серия встреч на высшем уровне Байдена с руководителями других государств. В том числе и тех, которые одно время считались великими. Впрочем и сами Соединённые Государства Америки одно время считались великими. Вот это пожалуй главное.

Что касается моих комментариев к этим событиям. В Российской Федерации меня более всего удивляет то, что в угоду активистам тоталитарной секты “либералы”, у нас всё ещё не введена принудительная прививка от Коронавируса. Когда мы имеем дело со столь опасной инфекцией, каждый кто отказывается прививаться без медицинских противопоказаний должен рассматриваться, как потенциальный носитель и распространитель бактериологического оружия. Это не значит конечно, что вирус создан искусственно.

Источник – https://aurora.network/