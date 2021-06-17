Потоп в Керчи. Вид с воздуха
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6847076.html и для понимания масштабов произошедшего в Керчи.
Но пострадала не только Керчь.
Вот например ситуация в Анапе.
Или вот последствия в Геленджике.
Приозерное.
Феодосия.
В Симферополе также дожди. Циклон постепенно смещается на запад.
Если до Севастополя доползет, городские ливневки ждет серьезное испытание, особенно если помнить результаты одного из потопов года два назад.
За несколько часов в Крыму выпала двухмесячная норма осадков.
На полуострове в пострадавших районах введен режим ЧС.