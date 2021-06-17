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Потоп в Керчи. Вид с воздуха

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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/6847076.html и для понимания масштабов произошедшего в Керчи.





Но пострадала не только Керчь.
Вот например ситуация в Анапе.





Или вот последствия в Геленджике.





Приозерное.



Феодосия.



В Симферополе также дожди. Циклон постепенно смещается на запад.
Если до Севастополя доползет, городские ливневки ждет серьезное испытание, особенно если помнить результаты одного из потопов года два назад.



За несколько часов в Крыму выпала двухмесячная норма осадков.
На полуострове в пострадавших районах введен режим ЧС.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6847554.html
Метки: Видео, керчь, крым, наводнение
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