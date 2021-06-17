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Кто такие русские? Соборность сквозь время. Михаил Величко

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Как определить русскость? КОБ – это знания жрецов? В чём выражена справедливость в нашей культуре?

00:59 Дайте пожалуйста определению "русский"? Понимает ли русский человек, свою связь с различными, соседними народами? Или так называемый носитель "русскости" включает в нее только коренных жителей обозначенной на карте территории?
20:56 Дарим Книгу
31:43 Концепция Общественной Безопасности связана ли с жреческим знанием, со знанием волхвов. Есть ли культурные параллели?
39:00 Существует ли еще передача идеалов справедливости и мироустройства между поколениями жителей нашей страны?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=o5ZivSe-Fl4
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