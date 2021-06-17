Кто такие русские? Соборность сквозь время. Михаил Величко
Как определить русскость? КОБ – это знания жрецов? В чём выражена справедливость в нашей культуре?
00:59 Дайте пожалуйста определению "русский"? Понимает ли русский человек, свою связь с различными, соседними народами? Или так называемый носитель "русскости" включает в нее только коренных жителей обозначенной на карте территории?
20:56 Дарим Книгу
31:43 Концепция Общественной Безопасности связана ли с жреческим знанием, со знанием волхвов. Есть ли культурные параллели?
39:00 Существует ли еще передача идеалов справедливости и мироустройства между поколениями жителей нашей страны?