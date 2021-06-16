Саша Корпанюк: Северный поток-2 детище капиталистов США и РФ? Таки, да…
Собственно говоря, по справедливости, надо было бы после написания этого заголовка наколотить морду автору нижеследующего доклада.
Но, прослушайте, пылкие эстеты, небольшую проповедь за газ, Нордстрим-2 и прочие деньги, и эта удивительная история затмит всё другое. И доведёт некоторых до ручки.
“Исследование истины само должно быть истинно, истинное исследование — это развёрнутая истина”.
Украинский жрец.
Вот Вы знаете читатели, что украинских политологов в википедии 58 штук. И это только те, кто сумел сам про себя написать в вики. А сколько ещё не умеют ни писать, ни читать, ни думать головой.
Плюс туда экспертов от политики около 160.
Сюда же до кучи советники министров.
И просто активистов миллионы…
И это не какие-нибудь пустые дураки, продувные бестии, содержатели ларька или чайной, не хухры-мухры Вам, а властители дум телезрителей и рупоры грантодателей.
Последние несколько лет вся эта тупорылая свора плюется ядом в окнах телевизоров насчёт значит “Северного потока-2”.
Как только не обзывают строительство! Даже взорвать предлагали.
Прямо это как-то озадачивает.
Поэтому начнём с начала начал.
Украинский транзит потерял 25 миллиардов кубов газа при запуске Турецкого потока! И что же, мыслящая инструкциями большого белого брата, кодла из ТВ и СМИ?
Тишина. Хоть бы одна сволочь призвала бойкотировала помидоры из Турции. Какая-то так сказать, трухлявая походка жизни. Или указания не было?
Но то такое, мелочи.
А у нас трибунал за капиталистов США и РФ. Где шум и крики совсем другого порядка, которые еще более досаждают душу и ослабляют кровь.
И открылась перед нашим взором примерно такая славная картина, которая возникла, когда мы не без трепета раскрыли учебник логики и официальные бумаги.
Кому выгоден громкий кипиш вокруг уничтожения ГТС Украины посредством строительства газовых обходных путей? И обзывания славной ГТСУ кучей ржавого металлолома?
Только тем, кто обрушил цену на ГТС Украины!
Судите сами.
В 2014 году стоимость ГТС Украины доходила до 15 миллиардов долларов!
В 2020 уже в ДЕСЯТЬ РАЗ меньше, – 1,5 миллиардов!
Кто купит, тот и заказывал музыку, иные песни и другие картины. А кто может купить ГТСУ, не нарываясь на оскорбления политологов и экспертов? Или за долги забрать?
Вы вообще-то в курсе того, что в марте 2015 года Ротшильды скупили большую часть суверенного долга Украины.
Согласно данным Bloomberg, в качестве скупщика выступил американский инвестиционный фонд Franklin Templton, а посредником для улаживания кредитных обязательств с МВФ – французская группа Rothschild&Cie.
Кроме того, такой тонкий нюанс,- в конце октября 2017 года итальянская группа Rothschild S.p.A. выиграла тендер на приватизацию газотранспортной системы Украины.
Таким образом, Ротшильды обеспечили себе возможность контролировать крупнейший газовый узел Европы.
А ещё Миланский банк Ротшильдов получил права на так называемый анбалдинг, разделение компании, и процесс запущен с опережением сроков.
Согласно таблице электронных торгов ProZorro, стоимость банковского контракта Rothschild S.p.A. составляет 98 млн гривен. Гривен, сиромахи-пенсионеры!!!!
Запомнили про Ротшильда?
Далее.
Покупка ГТСУ выгодна прежде всего США и РФ, так как произойдут следующие исторические события и случаи на этой почве.
США покупают у аборигенов золотую трубу по цене металлолома и вламываются все в белом на газовый рынок ЕС, а на коне капиталисты России и Кремля, у которых появляется адекватные товарищи по прибылям. ЕС тоже прямая выгода, кроме того спадает напряжение с США. Австрия, где друг Путина канцлером служит, выходит на первый план со своим хабом, Германия имеет бесперебойные поставки газа, главного движителя прогресса!
То есть волокиты нет, все в наваре.
А больше всех в барыше буржуины США и Кремля, о чём и заявлено в оглавлении!
Итак, за вечный союз капиталистов мира!
Вернее за Нордстрим-2.
Украинские телеидиоты наперебой рассказывают, что надо забрать акции Нордстрим-2, поменять Нордстрим-2 на Крым, и вообще малохольные репортажи из окон телевизоров напоминают собрание палаты №6 в провинциальном дурдоме.
Сначала напомним, что в Нордстрим-2 НЕ принимает участие НИ одна страна!
Чисто частная лавочка. Немного кошерная.
Шишку держит там наполовину ЧАСТНЫЙ Газпром.
А также “Роял датч шелл”, где имеем большой пакет акций у старых знакомых из США – BlackRock Investment Management (UK) Ltd. и конечно же The Vanguard Group, Inc.
А ещё скинулись по почти миллиарду евро на строительство Нордстрим-2 такие акулы капитализма с триллионными оборотами как:
– ENGIE, Wintershall Holding GmbH, OMV Оsterreichische Minerallverwaltung AG, Uniper.
И посмотрите сами любопытные читатели кто акционеры в этих конторах.
Продолжим за наше чистое и святое дело – союз США и РФ!
Государственные чиновники Украины, все как один с особенным складом отсутствия ума, наперебой клянут “Газпром”, как зеркало агрессии Кремля в Европу и остальной мир!
Но есть подводный камень.
Читаем официоз.
Публичное акционерное общество «Газпром» — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % акций которой принадлежит государству.
25,20 % акций держатели АДР, прочие зарегистрированные лица 24,57 %.
АДР – Американская депозитарная расписка, свободно обращающаяся на американском фондовом рынке, производная ценная бумага на акции иностранной компании, депонированные в американском банке-депозитарии. 95 % выпусков АДР приходится на долю трёх банков — Bank of New York, Citibank, J. P. Morgan Chase.
А кто главный в этих трех банках???
Правильно – BlackRock Investment Management (UK) Ltd., и конечно же The Vanguard Group, Inc.
Какие ещё нужны доказателства?
На этом наш доклад заканчивается к общему благополучию.
Разве что имеем один совет:
Всем украинским политикам, экспертам, советникам и прочим слугам мирового капитала обратится во Всемирную лигу сексуальных реформ с просьбой выслать лекарств для растрёпанных нервов от того агрессора.
А то может печенка лопнуть от сердитых криков за Путина, Кремль, ЕС, НАТО-ТАК и произнесения прочих высокооплачиваемых лозунгов.
Очень хорошая и красочная статья даже с каким то надрывом.
По моему это внутреннее дело России прокладывать трубу по Балтике или нет.
Россия – это независимое и суверенное государство.
И не нужно так переживать за то, что и где она строит у себя в стране.
И где у нее ходят ее войска по ее территории это тоже личное дело независимой страны.
черт,написала длинно,а все пропало вдруг.Если коротко ,то Саша страдает конечно ангажированно ,т.к. шекели на украине многие потеряли и достались они (святая правда)крупным ,указанным ТНК Вэнгард и Блэерок,но что поделать ,сами им помогли с удовольствием и пляшите теперь в вышиванках,как папуасы в бусах.
А видел вчера, как Эрдоган и Алиев торжественно гуляли по Шуше -как там с соросенком Пашиняном теперь свободолюбивым армянам?.Мы пока не знаем прелести демократии от Светки ,но она упорно продвигается ,надеятся ,что протолкнут.?Играйтесь чукчи ,а они трубопроводы строят,делят и т.д.