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Радищев. Правда глаза колет/Борис Кипнис и Егор Яковлев

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Вновь на ЦИ историк Борис Кипнис с увлекательной лекцией об авторе великого произведения «Путешествие из Петербурга из в Москву» Александре Радищеве. В один из вечеров императрице Екатерине II принесли литературную новинку. Она ознакомилась, увидела крамолу и назвала автора «бунтовщиком, хуже Пугачева». Взгляды и мировоззрение Радищева сформировал либеральный период царствования императрицы, но уже к концу правления оценка действительности Екатериной изменилась… Кем на деле был Радищев – прогрессивным мыслителем или смутьяном? В каком психологическом состоянии он писал «Путешествие из Петербурга в Москву»? Какие внешние причины повлияли на перемену отношения Екатерины II к реальности? Как жил и как закончил свой земной путь великий Радищев? Об этом и другом – в новом ролике на «Цифровой истории».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9K-8HK9NGPo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7627 5451
    чужой 48 мин. назад

      Не все что попало в глаза является правдой. Про Радищева я помню вот это
      Правдолюбец Радищев после той мясорубки чуть с досады не повредился рассудком…

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