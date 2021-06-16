Пресс-конференции Путина и Байдена по итогам переговоров
Объявлено о возвращении послов в Вашингтон и Москву.
По Украине никаких особых подвижек. Минские соглашения как основа. Передачи границы Украине без выполнения прочих пунктов минских соглашений не будет.
Договорились о консультациях по вопросам кибератак и кибербезопасности.
Навального связали с антироссийской деятельностью в рамках американской стратегии по сдерживанию России.
Путина устроили объяснения Байдена по факту высказываний про то, что Путин-убийца.
На обвинение в "убийствах" Путин перевел стрелки на Афганистан, Ирак, Гуантаномо и масс-шутинги в США, за которые никто ответственности в США не несет.
Анонсирована возможность осуществления некоего обмена заключенными. Без упоминания конкретных фамилий. МИД РФ и Госдеп США будут обсуждать этот вопрос.
Договорились о консультациях на предмет укрепления стратегической стабильности.
Пресс-конференция Путина.
Пресс-конференция Байдена.
Нет слов, литературных.
Скажи не литературными и сразу в бан.
надо же ,такие говоруны и любители нюансов и нечего сказать по результатам пресс-конференций матёрых политиков? Аж дух у вас заняло ,дайте сравнительную характеристику.
Главное что президент Штатов не упал и не уснул. По совместным проектам договорились с Путиным открыть совместную фирму по защите от нашествия марсиан и борьбы со всеобщим потеплением.
Все переживали за Байдена, чтобы он не нас ралл в студии.
Ни о чём не договорились ,что можно было озвучить -возвращение послов и продолжение Донбаса,но Путин внешне не был угнетен,нахваливал Байдена.А вот ,что в Америке -это интересно;
“крупнейший в мире инвестиционный фонд «БлэкРок» (Чёрная Скала), заручившись поддержкой ФРС в виде практически неограниченных по размерам кредитов под околонулевой процент, активнейшим образом скупает жилую недвижимость по всей территории США.
Чтобы вы примерно представляли масштаб, в первоисточнике это звучит как «десятками кварталов во всех крупных городах». В это дело вкладываются сотни миллиардов долларов.
Кроме «БлэкРок» этим же занимаются и несколько фондов поменьше (но тоже на деньги, полученные от ФРС).
До этого я уже ссылался на прошлогодний доклад банка «Джей Пи Морган», в котором говорилось, что по оценкам их аналитиков больше половины жилой недвижимости в США уже прямо или опосредованно принадлежит ФРС.
Теперь, по всей видимости, хозяева Федеральной Резервной Системы твёрдо вознамерились скупить её всю.
Это перекликается с заявлениями Шваба на Давосском экономическом форуме о «Великой Перезагрузке» и новом, «стейкхолдерском капитализме.
-”Так вот, в конце четырнадцатого и начале пятнадцатого века практически вся недвижимость (и подавляющее большинство земель тоже) в Чехии принадлежала немцам. Как жилая, так и мастерские вместе с инструментами. И чтобы человеку было где жить и работать, он был вынужден большую часть своих заработков (зачастую и так достаточно скромных) отдавать за аренду.
Которая была
а) без права выкупа;
б) пожизненной, а иногда и наследственной.
п.с.так кто там рабы ?человек без жилья -раб.И кто скупает.
Ты тупая. Я уже устал с тобой бороться. Во всем мире большинство живет без собственного жилья. Они живут своим умом и трудом. Сдавать жилье в аренду это дело пристарелых и государства. А если уже с помощью ФРС без процентов скупают, значит ум иссяк и нет работы.
Еще раз объясняю Бог в каждом из нас либо есть либо в аренду надо сдавать все что уже не движется.
Не тупи.