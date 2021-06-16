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История русского этноса в археологических и письменных источниках. Борис Куценко

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Теории происхождения русского народа.

В России, тема истории происхождения русского этноса была всегда актуальна. Рост национального самосознания, процесс самоидентификации приводят многих к поиску корней славянской культуры, которые часто переходят в исследование культуры ведической. Сегодня мы будем с вами говорить о русском этносе и теориях его происхождения. В эфире предлагается рассмотреть следующие темы:

Русский этнос. Антропология;
Теории происхождения русского народа;
Археологические источники;
Письменные источники.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tJqm5NFbxjM
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