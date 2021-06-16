1926-1927. Василий Иванович Улитин и его снимки русского Севера
Деревня Бирюково. «Семик». Север
Деревня Бирюково. «Семик». Север
Деревня Бирюково. «Семик». Север
Деревня Бирюково. «Семик». Север
Заречная Шалакуша. Север
Улица в Шалакуше. Север
Улица в Шалакуше и старая церковь
Летняя Золотица. Север
Летняя Золотица
Сенокос на Золотице. Север
Сенокос на Золотице. Север
Уборка сена на Летней Золотице. Север
Отплыв из летней Золотицы. Лодки, нагруженные рыбой. Север
Река Онега. Север
Река Онега. Север
Река Онега. Север
Устье реки Ковды
Устье реки Ковды. Север
Архангельск. Остатки сплава. Север
Из Архангельска в Кандалакшу. Север
Юрьевец. Бармино. Север
Великолепные деревенские снимки крайнего севера. Может быть и будут иные мнения по этой статье, но мне навеяло это духом экспрессионизма с простых русских полей.