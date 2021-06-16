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1926-1927. Василий Иванович Улитин и его снимки русского Севера

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1926-1927. Деревня Бирюково. «Семик». Север
Деревня Бирюково. «Семик». Север

1926-1927. Деревня Бирюково. «Семик». Север (3)
Деревня Бирюково. «Семик». Север

1926-1927. Деревня Бирюково. «Семик». Север
Деревня Бирюково. «Семик». Север

1926-1927. Деревня Бирюково. «Семик». Север
Деревня Бирюково. «Семик». Север

1926-1927. Заречная Шалакуша. Север
Заречная Шалакуша. Север

1926-1927. Улица в Шалакуше. Север
Улица в Шалакуше. Север

1926-1927. Улица в Шалакуше и старая церковь
Улица в Шалакуше и старая церковь

1926-1927. Летняя Золотица. Север
Летняя Золотица. Север

1926-1927. Летняя Золотица
Летняя Золотица

1926-1927. Сенокос на Золотице. Север
Сенокос на Золотице. Север

Сенокос на Золотице. Север
Сенокос на Золотице. Север

Уборка сена на Летней Золотице. Север
Уборка сена на Летней Золотице. Север

1926-1927. Отплыв из летней Золотицы. Лодки, нагруженные рыбой. Север
Отплыв из летней Золотицы. Лодки, нагруженные рыбой. Север

1926-1927. Река Онега. Север
Река Онега. Север

1926-1927. Река Онега. Север
Река Онега. Север

1926-1927. Река Онега. Север
Река Онега. Север

1926-1927. Устье реки Ковды
Устье реки Ковды

1926-1927. Устье реки Ковды. Север
Устье реки Ковды. Север

1926-1927. Архангельск. Остатки сплава. Север
Архангельск. Остатки сплава. Север

1926-1927. Из Архангельска в Кандалакшу. Север
Из Архангельска в Кандалакшу. Север

1926-1927. Юрьевец. Бармино. Север
Юрьевец. Бармино. Север
Источник: https://humus.livejournal.com/7827456.html
Метки: история, Россия, фото
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7627 5451
    чужой час назад

      Великолепные деревенские снимки крайнего севера. Может быть и будут иные мнения по этой статье, но мне навеяло это духом экспрессионизма с простых русских полей.

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