Дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Владимир Шаталов, осуществивший первую стыковку кораблей в космосе, скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

С 2016 года, после смерти американского астронавта Джона Гленна, Шаталов являлся старейшим в мире участником космических полётов.

Владимир Александрович Шаталов родился в 7 декабря 1927 года. В Великую Отечественную войну участвовал в строительстве оборонительных укреплений в Гатчине. В 1949-м окончил Качинское военное авиационное училище лётчиков, а в 1956-м Военно-воздушную академию.

Первый космический полёт Шаталова произошёл 14 января 1969 года на корабле «Союз-4».

«Владимир Александрович впервые осуществил ручное сближение и стыковку с “Союзом-5″ (командир корабля — Борис Волынов). При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлён переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля “Союз-5″ в “Союз-4″. 17 января В. Шаталов, А. Елисеев и Е. Хрунов благополучно вернулись на Землю на “Союзе-4″», – напомнили в Роскосмосе.

Всего Шаталов совершил три космических полёта: второй – с 13 по 18 октября 1969 года, третий – с 23 по 25 апреля 1971 года.

С января 1987 года по сентябрь 1991 года Владимир Шаталов занимал должность начальника Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.

Награждён тремя орденами Ленина (1969, 1971, 1976 гг.), орденом Октябрьской Революции (1982 г.), орденом «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени (1989 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000 г.), орденом «Дружбы» (2011 г.), медалями, а также иностранными орденами и медалями.

По материалам сайта Роскосмоса, Ленты.ру