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Стратегия преображения России. Пресс-конференция. Каким будет общество?

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Фрагмент пресс-конференции «Стратегия преображения России».
На чем основывать новую систему управления обществом?

1:02 Прогресс человечества – это прогресс человечности в людях. Путь нравственной эволюции.
4:26 Роль России на мировой арене. С чего начнется её преображение?
6:10 Искусство – пища для души. Премия «На Благо Мира».

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, профессор Академии геополитических проблем, Вице-президент благотворительного фонда "Светлый Мир", учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира", автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://clck.ru/HzcRs​​

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yHhuzTQaYNU
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