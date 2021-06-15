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Слабость или предательство? Почему мы проиграли начало войны

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Как стало возможным, что советские войска оказались не подготовлены к вражескому вторжению 22 июня 1941 года? Почему нашу армию так быстро разгромили? Можно ли было избежать постоянного отступления первых месяцев? Кто виноват – Сталин, заговор или непрофессионализм генералов? Об этом беседуют военный историк, профессор Военного университета МО РФ Юрий Рубцов и историк, заместителя директора Института стран СНГ, автор программы "Исторический клуб" Игорь Шишкин.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UQO5jUVjeV8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 19745 15113
    Sergeev три часа назад

      Сколько уж можно обсуждать, почему да отчего? Понятно же что из за неготовности плановой, политических игр и неготовности боевой.

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