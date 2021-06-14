ВОУ-НОУ или «Мегатонны в мегаватты». Сага о РОСАТОМе часть 5 | Геоэнергетика Инфо
ВОУ-НОУ или «Мегатонны в мегаватты». Сага о РОСАТОМе часть 5. Борис Марцинвевич. Геоэнергетика Инфо
Почему не обещанное продолжение “Иглы в Америке”? Да уж больно эти темы завязаны друг на друга, и, не рассмотрев, чем обернулось ВОУ-НОУ для США и для России, понять, что и почему происходит с обогащением топливного урана в наше время, просто невозможно.
Его одного (без группы поддержки) слушать приятнее.
Его едрён-батоны Михал Иваныч должен отправить на ХАУ – ВАУ