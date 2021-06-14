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ВОУ-НОУ или «Мегатонны в мегаватты». Сага о РОСАТОМе часть 5 | Геоэнергетика Инфо

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ВОУ-НОУ или «Мегатонны в мегаватты». Сага о РОСАТОМе часть 5. Борис Марцинвевич. Геоэнергетика Инфо
Почему не обещанное продолжение “Иглы в Америке”? Да уж больно эти темы завязаны друг на друга, и, не рассмотрев, чем обернулось ВОУ-НОУ для США и для России, понять, что и почему происходит с обогащением топливного урана в наше время, просто невозможно.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lXKdAUYf3zE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7610 5438
    чужой три часа назад

      Его одного (без группы поддержки) слушать приятнее.
      Его едрён-батоны Михал Иваныч должен отправить на ХАУ – ВАУ

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