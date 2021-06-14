Турецкое социологическое агентство Areda Survey провело опрос среди своих соотечественников на тему «Кого вы считаете наиболее предпочтительным стратегическим партнером для нашей страны – США либо Россию?»

Как показали результаты, 78,9% опрошенных отдали свои предпочтения России. 35,5% турок считают Вашингтон «ненадежным» партнером. 12,4% назвали Штаты «врагами». И это неудивительно, поскольку Вашингтон постоянно вмешивается в дела Анкары и при этом еще поддерживает экстремистов.

Речь идет о враждебной Анкаре сирийском отделении Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG).

Что скрывать, у Турции есть разногласия с Россией по Сирии, Ливии, армяно-азербайджанскому конфликту. Однако есть и совместные экономические проекты, как газ, АЭС. Отдельной строкой стоит туризм.

И это все на фоне предстоящего саммита Североатлантического альянса. Не зря президент США из всех иностранных глав решил лично встретиться лишь с Реджепом Эрдоганом. О чем будет разговор, предугадать сложно. Но одно ясно, турецкому обществу не все равно, с кем выгоднее и безопаснее дружить.