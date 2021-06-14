Главная » Новости Ближнего востока

Турецкий народ выбрал Россию, а не США

44 0

Турецкое социологическое агентство Areda Survey провело опрос среди своих соотечественников на тему «Кого вы считаете наиболее предпочтительным стратегическим партнером для нашей страны – США либо Россию?»

5a4d5846ee-1140x570

Как показали результаты, 78,9% опрошенных отдали свои предпочтения России. 35,5% турок считают Вашингтон «ненадежным» партнером. 12,4% назвали Штаты «врагами». И это неудивительно, поскольку Вашингтон постоянно вмешивается в дела Анкары и при этом еще поддерживает экстремистов.

Речь идет о враждебной Анкаре сирийском отделении Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG).

Что скрывать, у Турции есть разногласия с Россией по Сирии, Ливии, армяно-азербайджанскому конфликту. Однако есть и совместные экономические проекты, как газ, АЭС. Отдельной строкой стоит туризм.

И это все на фоне предстоящего саммита Североатлантического альянса. Не зря президент США из всех иностранных глав решил лично встретиться лишь с Реджепом Эрдоганом. О чем будет разговор, предугадать сложно. Но одно ясно, турецкому обществу не все равно, с кем выгоднее и безопаснее дружить.   

 

Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
США рискуют остаться в одиночестве
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
Полный список всех военных преступлений США
США ведут себя, как мировой хулиган
«Холодная война» СССР – США 1946-1989 и уроки для РФ и КНР в «гибридной войне»
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 ноября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 01 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 17 марта 2016

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru