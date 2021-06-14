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“Кульминация и окончание Смуты (1607-1618 гг.)” Выпуск № 27. Е.Ю.Спицын “История России. Курс лекций

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Опубликовано на канале День ТВ 25 ноября 2016 г.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YYz9AYMLmb0
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