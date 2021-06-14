Безмолвие с разумом. Цитаты
"Признаки, указания и свойства, по которым узнаются проходящие безмолвие с разумом, суть: ум неволнующийся, мысль очищенная, восхищение ко Господу, представление вечных мук, памятование о близости смерти, молитва ненасытная, стража неусыпная, умерщвление блуда, неведение пристрастия, умерщвление себя миру, отвращение от чревоугодия, начало Богословия, рассуждения источник, содружество слёз, истребление многословия, и всё сему подобное, несовместное с пребыванием в многолюдстве. "
— Иоанн Лествичник. Лествица или Скрижали духовные.
Если в многолюдстве все выполнить, то это какие то муки. Когда я лежал сутками один в кровати без многолюдства, то я не любил греховных людей. Спасибо Брахману, он открыл мне глаза.