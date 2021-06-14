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Безмолвие с разумом. Цитаты

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"Признаки, указания и свойства, по которым узнаются проходящие безмолвие с разумом, суть: ум неволнующийся, мысль очищенная, восхищение ко Господу, представление вечных мук, памятование о близости смерти, молитва ненасытная, стража неусыпная, умерщвление блуда, неведение пристрастия, умерщвление себя миру, отвращение от чревоугодия, начало Богословия, рассуждения источник, содружество слёз, истребление многословия, и всё сему подобное, несовместное с пребыванием в многолюдстве. "
— Иоанн Лествичник. Лествица или Скрижали духовные.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r3SOI7sy-O8
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Сокровенное(Огненная Библия)
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7610 5438
    чужой три часа назад

      Если в многолюдстве все выполнить, то это какие то муки. Когда я лежал сутками один в кровати без многолюдства, то я не любил греховных людей. Спасибо Брахману, он открыл мне глаза.

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