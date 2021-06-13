Военная приемка. Подводный форпост Севера
Впервые на телевидении журналисты отправляются в поход на самом современном российском стратегическом подводном крейсере «Князь Владимир». Это первая подводная лодка поколения 4+, построенная по проекту «Борей-А». Автор и ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров обойдет ранее засекреченные отсеки, в том числе ракетный, а также расскажет о том, как происходило первое в истории массовое всплытие подлодок во льдах Арктики, во время проведения комплексной экспедиции «Умка-2021». Кроме того, поход на РПКСН «Князе Владимире» – лишь повод рассказать о главной базе подводных сил Северного флота. Гаджиево – место, где базируются не только стратегические ракетоносцы, но и так называемая «Звериная дивизия», состоящая из многоцелевых атомных подлодок, которые «охотятся» на вражеские субмарины.