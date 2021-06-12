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Роль России в современном мире!

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Онлайн-лекцияРоль России в современном мире!

Сам не проверял, но те кто знает китайский язык, уверяют, что понятие кризис там обозначается двумя иероглифами “опасность” и “возможность”. Так вот опасность мы к сожалению уже пережили. Ещё в пятидесятые годы наша страна вступила в кризис системы управления. Тогда ещё не было понятно откуда этот кризис берётся. Поскольку он оказался связан с ограниченными возможностями информационных технологий, а тогда даже понятия “информационные технологии” ещё не было. Поэтому, не понимая с чем связаны трудности испытываемые с системой управления мы, в конце концов, дошли до такого положения, когда резкий слом этой системы казался чуть ли не единственным возможным выходом.

Но надо сказать, что в последствии в природе этих трудностей разобрались. В частности мне удалось перевести с математического языка на человеческий труды наших великих математиков Виктора Михайловича Глушкова и Леонида Витальевича Канторовича. Из которых, как раз и следовало объяснение природы этих трудностей. Более того, оказалось, что впервые с ними столкнулись ещё вначале тридцатых годов. И тогда чисто интуитивно нащупали способ управления хозяйством достаточно работоспособный. Не буду вдаваться в математические подробности, но в общем с середины тридцатых до середины пятидесятых годов, у нас примерно девять десятых объёма продукции давали производства принадлежащие государству и работающие по единому государственному плану. Но примерно девять десятых разнообразия продукции давали производства принадлежащие самим своим работникам, как тогда говорили “Артели” и работающие соответственно по собственным планам, согласованными только с ближайшими соседями по технологическим цепочкам.

Более того. В 2015 году, когда я начал разбираться в этой части нашей системы управления, оказалось, что практически во всех успешных и быстроразвивающихся странах примерно такая же картина. От восьми до девяти десятых объёма продукции дают производства связанные с государством. От восьми до девяти десятых разнообразия продукции дают производства связанные с государством только тем что платят ему налоги. Но к сожалению во второй половине пятидесятых годов у нас эту систему разрушили по идейным соображениям, так называемые “попы марксистского прихода”. То есть луди, считающие, что Маркс с Энгельсом дали нам не метод позволяющий самостоятельно исследовать общественные процессы, а список готовых рецептов на все случаи жизни…

Источник: https://vassermans.ru/lekcii/rol-rossii-v-sovremennom-mire/
Метки: академия, лекции, плановая экономика, социализм 2.0, ссср
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