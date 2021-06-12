Вляпались в НАТО – теперь рахлебывают

Безнаказанность развращает. Например, если находишься в другой стране и знаешь, что её власти не могут тебя тронуть, у многих крышу срывает.

Неподалёку от небольшого города Йыгева в Эстонии в поезде несколько сильно пьяных военнослужащих из Великобритании начали хамить и приставать к пассажирам. Их ссадили с поезда и передали в руки военной полиции НАТО. Уверяют, что на них уже наложили дисциплинарное взыскание, проводится проверка.

Открытым текстом сообщаю: в Прибалтике подобное поведение военных НАТО уже скорее норма, чем исключение. Например, военнослужащие Соединённых Государств Америки во время командировки в Литву сорвали национальный флаг со здания клайпедской прокуратуры и надругались над ним. В той же Литве чехи, немцы и нидерландцы не раз затевали драки, каждый раз уходя от ответственности, поскольку законы государства на них не распространялись. Сами прибалтийские республики вляпались в НАТО — сами теперь расхлёбывают.

На моей малой родине Украине говорят: видели очи, что покупали — ешьте, хоть повылазьте. Но самое главное, что во всём этом — будете смеяться — снова обвинили нас! Нашлись официальные рожи, открытым текстом уверяющие, что британских вояк напоили агенты Российской Федерации.

Представьте себе картину: Петров держит доблестного воина за руки, а Боширов вливает ему виски в глотку!

Открытым текстом напоминаю: британцы пьют в расчёте на душу населения в разы больше русских, так что дошли до свинства без нашей помощи. И до развлечений вроде использования постамента рижского монумента Свободы в качестве писсуара натовцы додумались сами. НАТО несёт безопасность, говорите?

Украина — таран НАТО против остальной России

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что Соединённые Государства Америки под прикрытием учений «Морской бриз» ввозят на Украину новейшее ударное оружие, пригодное для использования против Донбасса.

Старая схема. И не единственная. Вот, скажем, Ильичёвск. Громадный торговый порт под Одессой. СГА строят там свой военный порт. Что характерно, граждан Украины к строительству почти не привлекают. Основные работы выполняют военные строители из СГА. По документам нет баз Пентагона на Украине. А по факту — есть.

Администрациям Харьковской, Херсонской, Одесской, Николаевской областей велено найти места для военных городков. Строительство начнётся в июне. Военные строители из СГА уже прибыли на Украину.

Переброска оружия уже отработана. В Прибалтику годами под каждые учения ввозят военную технику. И не вывозят. Рядом с техникой живут готовые к атаке кадровые военные СГА. По документам тоже всё время тренируются. То есть фактически военные базы СГА уже созданы, накапливают силы и отрабатывают удары по РФ. Теперь по этой же схеме создаётся плацдарм НАТО на Украине.

В обращении к Федеральному собранию наш президент говорил, что мы не дадим перешагнуть красные линии. Разве стратегические силы на Украине в десятке километров от наших границ — не одна из них? Специалисты открытым текстом предупреждают: намеченные переговоры Байдена с Путиным — способ оттянуть время для создания американских военных баз.

Хотя конституция Украины прямо запрещает присутствие иностранных военных на её территории: помните, сколько было истерики, когда аренду части Севастополя Черноморским флотом РФ продлили на четверть века? Но растущие как грибы базы Пентагона, конечно, никто не замечает… Да и основной свой закон Киев может молниеносно поменять по одному звонку из Овального кабинета…

Ну и для думающих, что «ещё можно всё поправить», открытым текстом сообщаю: Украина, по сути, уже в НАТО. Над ней летают самолёты стратегической авиации СГА и отрабатывают ядерный удар по нам. На ней проходят учения со сценарием нападения на РФ. Её военнослужащих обучают натовские инструкторы. Её новое оружие делается под натовские калибры. Её армией и спецслужбами открыто и не стесняясь управляют из Вашингтона.

Открытым текстом спрашиваю: как нам реагировать на то, что Украина теперь бронзовый бараний лоб на натовском таране?

Прежде всего перестать делать вид, что мы этого не замечаем. Напомню, в 1962 году СГА разместили в Турции ракеты, способные добросить ядерный заряд до Москвы. В ответ мы привезли своё стратегическое оружие на Кубу. Ничья: они убрали свои ракеты, мы — свои. Карибский кризис остудил воинственный пыл Вашингтона почти на полвека…

Сегодня о противостоянии, поставившем тогда СГА на грань полного ядерного уничтожения, к сожалению, подзабыли… Пентагон снова действует нагло и прямолинейно. Угроза у наших границ не меньше — значит, и отвечать надо так же жёстко. Пока Вашингтон снова не придёт в себя.

Нам всё равно: Байден посулил Украине вступление в НАТО или Зеленскому померещилось. Судят не по словам, а по делам. Вот они: возведение американских военных баз у наших границ и подготовка удара Украиной как дубиной. На это — а не на слова и заявления — и будем отвечать. У нас хватает и новейших ракет, и союзников — в том числе в Южной Америке, где будут рады провести непрекращающиеся совместные учения, поближе к центрам принятия не очень умных стратегических решений…