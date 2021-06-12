Главная » Видео, Вооруженные силы, История, Творчество

Не факт! Бомбардировщик «Илья Муромец»

34 0

Этот самолет не случайно называли «русским гигантом»: дальний бомбардировщик «Илья Муромец», появившийся на фронтах Первой мировой войны осенью 1914 года, действительно был самым большим и мощным аэропланом в истории. Он мог совершать полеты на небывалое по тем временам расстояние – до 500 километров и при этом оставался фактически неуязвимым для истребителей противника. Немцы даже прозвали его «Летающей крепостью» и «Русским ежом».

Россия стала первой в мире страной, которая приняла на вооружение дальние бомбардировщики и сформировала из них специальное соединение – «Эскадру воздушных кораблей», состоявшую только из «Муромцев». День ее создания, 23 декабря 1915 года, до сих пор отмечается в России как День авиации дальнего действия.

«Илью Муромца» разработал 22-летний авиаконструктор Игорь Сикорский. История создания и военной службы этого бомбардировщика удивительна.

Правда ли, что важнейшую роль в появлении стратегической авиации сыграл обычный комар? Действительно ли «Муромцы» должны были стать дальними пассажирскими лайнерами? Почему в воздушных боях немцы сбили только один «Муромец», а русские тяжелые гиганты уничтожили 13 истребителей противника? И, наконец, когда поднимется в воздух «Илья Муромец», воссоздаваемый в наше время по чертежам Игоря Сикорского?
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=p9tuCSPvi6c
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Четвертая попытка, или Почему в России не приживается авианосный флот
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 ноября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 19 ноября 2015
«Тот, сбитый, мне запомнился на всю жизнь»
Стелс Второй мировой. Почему У-2 был самым эффективным советским самолётом?
Сирия, ИГИЛ, последние новости 03 октября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 января 2016
Ударные крылья. Лучшие бомбардировщики Андрея Туполева

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru