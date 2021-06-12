Этот самолет не случайно называли «русским гигантом»: дальний бомбардировщик «Илья Муромец», появившийся на фронтах Первой мировой войны осенью 1914 года, действительно был самым большим и мощным аэропланом в истории. Он мог совершать полеты на небывалое по тем временам расстояние – до 500 километров и при этом оставался фактически неуязвимым для истребителей противника. Немцы даже прозвали его «Летающей крепостью» и «Русским ежом».

Россия стала первой в мире страной, которая приняла на вооружение дальние бомбардировщики и сформировала из них специальное соединение – «Эскадру воздушных кораблей», состоявшую только из «Муромцев». День ее создания, 23 декабря 1915 года, до сих пор отмечается в России как День авиации дальнего действия.

«Илью Муромца» разработал 22-летний авиаконструктор Игорь Сикорский. История создания и военной службы этого бомбардировщика удивительна.

Правда ли, что важнейшую роль в появлении стратегической авиации сыграл обычный комар? Действительно ли «Муромцы» должны были стать дальними пассажирскими лайнерами? Почему в воздушных боях немцы сбили только один «Муромец», а русские тяжелые гиганты уничтожили 13 истребителей противника? И, наконец, когда поднимется в воздух «Илья Муромец», воссоздаваемый в наше время по чертежам Игоря Сикорского?

