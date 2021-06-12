Десять фотографий. Костя Цзю
Костя Цзю знает, что такое – держать удар. В прямом смысле этого слова. И в жизни, и в спорте. Таких, как он, называют одержимыми. У него была одна цель – стать чемпионом, и он им стал: в 2011 году его включили в Международный зал боксерской славы. Он – единственный из российских спортсменов удостоен этой чести. Почему Костя Цзю говорит, что ради спорта пожертвовал своим детством? Что помешало 18-летнему спортсмену выиграть Олимпиаду в Сеуле? И что скрывается за фразой: «Сила удара – один Костя Цзю»? Как Костя увлекся интегральной йогой и чуть не ушел из спорта? Почему в начале 90-х годов спортсмен переехал в Австралию, и как он судился со своим первым промоутером? Как через несколько лет Костя Цзю потерял свой чемпионский титул в поединке с Винсом Филлипсом и чему его научила эта неудача? Почему он ушел из профессионального бокса после боя с британцем Рикки Хаттоном в 2005 году? Как Цзю воспитывает своих детей и какие профессиональные советы дает своему старшему сыну Тиму Цзю, который тоже стал боксером? Почему Костя Цзю называет себя наставником, а не тренером, и почему ему не удалось добиться на этом поприще таких же блистательных успехов, как в поединках?