Аркадий и Борис Стругацкие – Понедельник начинается в субботу (аудиокнига)
Год выпуска: 2006г.
Автор: Стругацкие А. и Б.
Исполнитель: Михаил Черняк
Жанр: Фантастика
Издательство: РАО Говорящая книга, Вокруг Света
Тип аудиокниги: аудиокнига
Продолжительность: 7:59:42
Описание:
Повесть-сказка «Понедельник начинается в субботу» (1965), посвящённая вроде бы обычному НИИ, но занятому проблемами чародейства и волшебства, это настоящая классика юмористической фантастики, и она до сих пор остаётся одной из самых популярных вещей Стругацких. Снятый по её мотивам фильм «Чародеи» весьма далеко ушёл от литературного источника, но всё-таки и в нём присутствует очарование волшебного мира, созданного Стругацкими и раз и навсегда полюбившегося читателям и зрителям. Понедельник начинается в субботу для всех, кто любит работать больше, чем отдыхать, и тогда будни становятся праздниками. Понедельник начинается в субботу — это девиз оптимистов, влюблённых в жизнь, верящих в людей и в их счастливое завтра.