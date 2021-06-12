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Аркадий и Борис Стругацкие – Понедельник начинается в субботу (аудиокнига)

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Год выпуска: 2006г.
Автор: Стругацкие А. и Б.
Исполнитель: Михаил Черняк
Жанр: Фантастика
Издательство: РАО Говорящая книга, Вокруг Света
Тип аудиокниги: аудиокнига
Продолжительность: 7:59:42 

Описание:
Повесть-сказка «Понедельник начинается в субботу» (1965), посвящённая вроде бы обычному НИИ, но занятому проблемами чародейства и волшебства, это настоящая классика юмористической фантастики, и она до сих пор остаётся одной из самых популярных вещей Стругацких. Снятый по её мотивам фильм «Чародеи» весьма далеко ушёл от литературного источника, но всё-таки и в нём присутствует очарование волшебного мира, созданного Стругацкими и раз и навсегда полюбившегося читателям и зрителям. Понедельник начинается в субботу для всех, кто любит работать больше, чем отдыхать, и тогда будни становятся праздниками. Понедельник начинается в субботу — это девиз оптимистов, влюблённых в жизнь, верящих в людей и в их счастливое завтра.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=muCdrtNkr-Y
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