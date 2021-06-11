Накануне в третьем окончательном чтении был принят закон, запрещающий «публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне». Цель документа – не запретить «научные дискуссии», как это пытался представить ряд интернет-СМИ, тиражирующих прозападных «экспертов». Он призван положить конец «бездоказательным уничижительным высказываниям в адрес Советского Союза».

Научные дискуссии, о которых так якобы беспокоятся эти «эксперты», никто при этом не отменяет. Закон отнюдь не запрещает обсуждение любых вопросов, связанных со Второй мировой войной. Речь о том, что в последние годы участились публикации различных псевдоученых, которые пытаются навязать аудитории определенный взгляд на события 80-летней давности, без каких бы то ни было ссылок на подлинные документы того времени, и уверяющих, что цели и мотивы Москвы и Берлина в то время были «идентичными».

Между тем, тот факт, что 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР не нужно доказывать. Как не нужно доказывать и существование лагерей смерти, еврейских гетто, массовые расстрелы пытки мирных жителей оккупированных территорий и другие преступления нацистов. Это, кстати, раз и навсегда в 1946 году подтвердил международный Нюрнбергский трибунал, однозначное определивший виновника развязывания глобального конфликта.

Однако версия о якобы равной вине Сталина и Гитлера упорно циркулирует на Западе, а также, не без участия различных финансируемых оттуда же «некоммерческих организаций», тиражируется в ряде оппозиционных российских СМИ. И дело здесь, разумеется, не в истории, а в политике. В частности, еще в 2019 году Европарламент принял соответствующую резолюцию, в один момент оскорбившую память 27 миллионов советских граждан, солдат и офицеров, воевавших с нацизмом или ставших его жертвами.

Самые громкие преступления гитлеровцев, о которых хотя бы раз в жизни слышал каждый, это трагедии блокадного Ленинграда, расстрелы в Бабьем Яре, казни и пытки в концентрационных лагерях Освенцим, Саласпилс и многое другое. И также вряд ли кто будет спорить с тем, что именно советские военнослужащие противостояли этому злу. Что именно на территории Советского Союза война шли основные боевые действия, и что, освободив свою страну от захватчиков, советские солдаты также освобождали от нацистов и другие страны.

Несколько дней назад комиссар Европейского парламента по вопросам равноправия Хелена Дали в очередной раз сравнила Советский Союз и нацистов, указав, что якобы заключение пакта Молотова – Риббентропа стало причиной начала Второй мировой войны. Создается ощущение, что этот документ – единственный документ предвоенного времени, который знают современные европейские политики. Хотя Сталин стал последним европейским лидером, о чем-либо договорившимся с Гитлером перед войной. Однако ни про один из предшествующих этому пакту восьми документов на Западе сегодня не упоминают. В связи с этим обвинения Запада и его сторонников в отсутствии «свободы исторических дискуссий в России» вызывает много вопросов.