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Великий Предиктор рушит западный конгломерат. Виктор Ефимов

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Какие основные положения в КОБ? На что ориентирована Концепция? Как можно было спасти Советский Союз?

00:51 Что такое "Концепция Общественной Безопасности"?
05:24 В каком соотношении находятся "Концепция Общественной Безопасности" и "Достаточно Общей Теории Управления"? В чём суть ДОТУ?
08:47 Дарим Книгу
09:25 Могли бы Вы привести примеры следствий из "Достаточно Общей Теории Управления", из теории Суперсистем, которые сейчас реализуются в современной политике?
16:21 Кто разрушает витрину стран Конгломерата через принципы бесструктурного управления? Какова роль в этих процессах Глобального Предиктора?
17:33 Крах Cоветской державы был реализован методами бесструктурного управления?
19:05 Создавая положения Концепции Общественной Безопасности в 80-х годах прошлого века и наблюдая разрушение СССР, Вы и группа мыслителей предвидела коллапс государства. Из этого предвидения родилась Концепция или были и другие источники вдохновения и наблюдения?
20:52 Если в основе стратегии будущего изменение самого человека, становление человечности и человека разумного, то как Концепция Общественной безопасности относится к философскому положению, что изначально каждый человек стремится совершать добро?
25:42 Из школы ребенок выходит напичканный образами из социальных сетей. К воплощению этих образов он стремится, например – реализовать примитивное желание стать известным и богатым. В качестве сопутствующих факторов реализации личность – в этом желании нет ничего плохого. Но когда богатства и слава становится целью сами по себе – это ведет к разрушительным последствиям для личности и для общества.
27:40 На днях был день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Есть ли в его творчестве зачатки концептуального знания. Может быть вы анализировали его наследие с этой точки зрения?
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=581YAgkCqog
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