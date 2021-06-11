Шоу Джордж Бернард – Пигмалион (спектакль театра им. Ленсовета, уч. А.Фрейндлих)
Драматическая поэма в 3-х актах
Перевод с английского П.Мелковой
Премьера: 30 декабря 1961
Постановка Игорь Владимиров
Художник Анатолий Мелков
Режиссер–ассистент И.Морозов
Художник по костюмам М.Мичурина
Помощник режиссера М.Рождественская
Элиза Дулиттл Алиса Фрейндлих
Миссис Хиггинс Александра Корвет
Генри Хиггинс, ее сын Александр Эстрин
Полковник Пиккеринг Георгий Анчиц
Миссис Эйнсфорд Хилл Цецилия Файн
Клара, ее дочь Агния Елекоева
Ирина Замотина
Фредди, ее сын Анатолий Пустохин
Анатолий Равикович
Элфрид Дулиттл, отец Элизы Евгений Гвоздев
Михаил Девяткин
Миссис Пирс, экономка Зинаида Дорогова
Горничная Лидия Трубникова
Прохожий Владимир Гаврилов
Саркастически настроенный прохожий Борис Виноградов
Игорь Нагавкин
Шофер Б.Иванов
Девица Нина Василькова
Светлана Мазовецкая