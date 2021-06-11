Главная » Видео, История, Литература, Творчество

Шоу Джордж Бернард – Пигмалион (спектакль театра им. Ленсовета, уч. А.Фрейндлих)

65 0

Драматическая поэма в 3-х актах
Перевод с английского П.Мелковой
Премьера: 30 декабря 1961

Постановка Игорь Владимиров
Художник Анатолий Мелков
Режиссер–ассистент И.Морозов
Художник по костюмам М.Мичурина
Помощник режиссера М.Рождественская

Элиза Дулиттл Алиса Фрейндлих
Миссис Хиггинс Александра Корвет

Генри Хиггинс, ее сын Александр Эстрин

Полковник Пиккеринг Георгий Анчиц

Миссис Эйнсфорд Хилл Цецилия Файн

Клара, ее дочь Агния Елекоева
Ирина Замотина
Фредди, ее сын Анатолий Пустохин
Анатолий Равикович
Элфрид Дулиттл, отец Элизы Евгений Гвоздев
Михаил Девяткин
Миссис Пирс, экономка Зинаида Дорогова

Горничная Лидия Трубникова

Прохожий Владимир Гаврилов

Саркастически настроенный прохожий Борис Виноградов
Игорь Нагавкин

Шофер Б.Иванов

Девица Нина Василькова
Светлана Мазовецкая

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=jqtYjYJHGtU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бог говорил по-русски!
Клиповое мышление калечит детей
Когда они нападут и почему они проиграют?
Про патриотизм
Ещё раз о тайне крещенской воды и о том, что между верой и знанием огромная пропасть!
О вегетарианстве, сыроедении, солнцеедении, праноедении
Дмитрий Беранже. Что делать?
Нибиру.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru