Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования внутри страны по льготным тарифам. Как уточняет пресс-служба Кабмина, разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство.

«Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничений по маршрутам нет: билет можно будет купить в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры.

На реализацию такой меры поддержки в 2021 году потребуется более 1,3 млрд руб. из федерального бюджета, средства уже выделены.

Решение правительства направлено на поддержку и развитие внутреннего туризма в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что Россия уже в 2021 году запустит программу субсидирования туристических чартеров, в рамках которой появится не менее 12 чартерных направлений внутри страны. По её словам, это позволит удешевить отдых на Алтае, Байкале и других дальних направлениях в полтора-два раза.

По материалам сайта Кабмина РФ, РБК